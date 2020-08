Il mercato di Friedkin: le priorità sono il ritorno di Smalling e un terzino

AS ROMA CALCIOMERCATO – Con Dan Friedkin alla guida della Roma i giornali cominciano già ad occuparsi di mercato, cercando di delineare le prossime strategie del club giallorosso. Stando a quanto racconta oggi “Il Messaggero” (A. Angeloni), il prossimo calciomercato non prevederà voli pindarici.

La Roma ha già preso Pedro a parametro zero su input di Fonseca, l’altro obiettivo primario è quello di provare a riprendere Smalling. Se non sarà possibile venire a patti con lo United, si cambierà obiettivo andando a rintracciare un altro difensore centrale sul mercato.

L’altra priorità sarà un terzino destro, visto che Bruno Peres non offre le giuste garanzie e Zappacosta non è stato trattenuto a Trigoria. La nuova Roma quindi punterà a trattenere i suoi big: resteranno Zaniolo, Dzeko e Pellegrini, ma bisognerà vendere circa 14 giocatori in esubero, abbassando il monte stipendi. Il difficile compito spetterà al prossimo ds, non ancora individuato.

Fonte: Il Messaggero