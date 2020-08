La Roma di Friedkin: il figlio Ryan verso la presidenza. Via Baldini, contattato Pradè

NOTIZIE AS ROMA – Dopo l’eliminazione dall’Europa League, la stagione della Roma è conclusa e il nuovo proprietario, Dan Friedkin, comincerà già da oggi a ristrutturare i vertici del club e cominciare a programmare la stagione, racconta l’edizione odierna de “Il Messaggero” (A. Angeloni).

L’organigramma della società è da rifare: il cda, previsto per ottobre, sarà anticipato. Va scelto il nuovo amministratore delegato: il contratto di Fienga, attuale ceo, è scaduto. Dan Friedkin sta pensando di affidare la presidenza del club a suo figlio Ryan, mentre per il ruolo di direttore sportivo resta in stand by il nome di Burdisso, proposto da Baldini che però è destinato a salutare.

Fabio Paratici è il candidato di lusso, ma ancora non è detto che possa lasciare la Juventus al termine della stagione. Contattato l’ex Daniele Pradè, già direttore sportivo della Roma all’epoca dei Sensi. Il vicepresidente esecutivo Baldissoni ha un accordo fino al giugno 2022, ma anche lui è destinato a salutare, restando solo come consulente per lo stadio.

Fonte: Il Messaggero