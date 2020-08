Totti e De Rossi, ritorno alla Roma con Friedkin? I giornali si dividono

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il passaggio di proprietà da Pallotta a Friedkin sta facendo rimescolare le carte all’interno della società capitolina. Le voci sul nuovo assetto dirigenziale impazzano sui giornali, e molto spesso sono discordanti.

Nelle ultime ore il “Corriere dello Sport” aveva rilanciato subito la possibilità di un ritorno di Francesco Totti come uomo immagine più forte del nuovo club giallorosso. Oggi la notizia viene in parte confermata anche da “Il Messaggero” (A. Angeloni) che racconta come Dan Friedkin e suo figlio Ryan siano pronti a riportare sia lui che De Rossi a Trigoria in un progetto ambizioso.

Di diverso avviso invece la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) che nell’edizione odierna scrive: “Esclusi per il momento i ritorni di Totti e De Rossi”. L’impressione è che sia ancora troppo presto per sapere le reali intenzioni dei nuovi proprietari.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero