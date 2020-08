“ON AIR!” – CORSI: “La Roma è una squadretta, si riparta con un nuovo allenatore”, GALOPEIRA: “Giocatori ridicoli in campo e fuori”, BERSANI: “Stagione vergognosa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Il Siviglia è una buona squadra, buonina, con una storia molto più importante della Roma. La nostra squadra ha contribuito a rendere gli spagnoli una squadra stellare. La Roma tutta, Pallotta, Baldissoni, Fienga, Calvo, i giocatori, i magazzinieri, tutti hanno deciso che non era il caso di giocarla questa partita… La Roma ha perso una partita inguardabile. Neanche all’arbitro, che è un bel coglioncione, possiamo attaccarci…Tra il Siviglia e la Roma di ieri c’erano almeno due categorie di differenza. Le dichiarazioni a fine partita? I giocatori hanno la capacità di essere ridicoli non solo in campo, ma anche fuori…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Fonseca ha paura di dire che la squadra doveva impegnarsi e battersi di più in campo. Qui ci vuole Capello, quello che prende di petto tutti quanti. Dzeko, anche se è il più forte, non può accollarla al mister. Pellegrini? Io me lo venderei…non è possibile regà…sta sempre a discutere, ma vuoi giocare a pallone? I piedi ce l’ha, non si discute, ma secondo voi ha la personalità per giocare in una grande squadra? E’ sempre incazzato nero…ma secondo voi è un grande giocatore? Boh…Il carattere che ha mi fa pensare che sia un calciatore poco più che normale… Ragazzi, Ocampos sembrava Pelè, ma parliamo di uno che giocava nel Genoa…La verità è che siamo una squadretta, e la Roma deve ripartire da un nuovo allenatore…”

Luca Fallica (Roma Radio): “La Roma ci ha capito poco della partita di ieri. Nessun rammarico, ci abbiamo provato al massimo delle nostre possibilità, abbiamo fatto poco, è vero, ma l’avversario era difficile da affrontare. Bravo Fonseca, che ha ammesso la superiorità degli avversari. Ieri non c’è stato verso di cambiare le sorti della partita, loro sono stati superiori….”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Io ho visto zero, la Roma non ha fatto nulla per giocarsi la partita alla pari come speravo e pensavo. La Roma ha fatto gli stessi punti del Siviglia, 70 punti, ma la differenza vista ieri per qualità tattica e condizione fisica. C’è stato per me un problema mentale, loro ci hanno aggredito subito. Il confronto doveva essere tra due squadre alla pari, perchè il Siviglia non è il Real Madrid, ma alla pari non siamo… Ma se a ogni sconfitta si deve pensare che si deve buttare tutto via, ogni squadra che perde in Europa dovrebbe cambiare allenatore, giocatori e staff tecnico. Le partite si perdono, è la faccia che piace di meno al tifoso, ma fa parte del gioco quando trovi qualcuno che è più forte di te. E’ una lezione che deve farti crescere…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma è stata brutalizzata dal Siviglia, livellata al suolo, gli spagnoli sembravano tre categorie sopra. Sono stati cento minuti di nulla. E’ stata una ciliegina sulla torta di una stagione vergognosa, sicuramente per la società uscente, per la squadra che dovrebbe andarsi a nascondere dopo aver fatto proclami, e per l’allenatore… C’è grande amarezza tra la gente, una chiusura così non se la meritava nessuno. Richiamare Spalletti? Io non vorrei nessun ritorno, né Sabatini, nè Totti, nè De Rossi, né Petrachi…vorrei una società che decida in autonomia tutte persone nuove, togliendo ogni possibile commistione col passato, prendendo persone non abbiano avuto a che fare di recente con la Roma…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Il Manchester voleva 200 mila euro a partita, io se fosse stato così non avrei avuto dubbi…ma coi soldi che girano nel calcio, tu andavi avanti in Europa e quelli erano soldi… I gioielli blindati? Ma devono innanzitutto dimostrarlo di esserlo, perchè Pellegrini mi sembra un gioiello opacizzato… Sono curioso di capire se oltre a Ryan Friedkin nella Roma ci sarà anche una grande figura di calcio…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma deve prenderlo subito il direttore sportivo. Facciano loro, ne scelgano uno qualsiasi, ma lo devono prendere… Ma Fienga non ha capito che questo è il momento di muoversi?… Quale aggettivo per descrivere la stagione della Roma? Pessima…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il nuovo direttore sportivo? Ma chi lo decide…Friedkin comanda, ma non ha ancora insediato il suo management… La Roma ha fallito l’obiettivo Champions con 15 giornate di anticipo, poi sei andato in Europa e hai fatto la figura di ieri sera…ditelo voi l’aggettivo per descrivere la stagione della Roma… I tifosi della Roma non pensano già più alla sconfitta di ieri perchè già pensa al dopo, e con Friedkin ora ci può pensare…”

Franco Melli (Radio Radio): “Stagione fatiscente della Roma, crolla tutto, anche quelle che sembravano certezze. Zaniolo sarà protagonista per i prossimi anni, ma al momento non mi sembra… Anche il portiere doveva essere una certezza, e non lo è…”

