Via Fonseca, ma solo per Allegri

EDITORIALE – Ma quale stagione positiva. Vi prego, non facciamo ridere i polli, che di figuracce ne abbiamo già viste abbastanza. Le chiacchiere stanno a zero, l’annata vissuta dalla Roma è stata a dir poco deludente e chi afferma il contrario vive forse una realtà parallela.

Ho accolto l’arrivo di Paulo Fonseca con grande scetticismo, ma poi il suo carattere mite e le sue idee di calcio mi avevano fatto parzialmente ricredere. Il campo però ha parlato chiaro: la Roma ha vissuto l‘ennesima stagione fatta di alti (pochi) e bassi, restando per il secondo anno consecutivo fuori dalla Champions, terminando il suo campionato sotto alla Lazio e venendo eliminata in modo imbarazzante dal Siviglia di Monchi negli ottavi di Europa League.

Ditemi voi se dopo la partita vista ieri si può definire “positiva” una stagione che io non vedo l’ora di dimenticare. Il mite Fonseca, che in giallorosso ha deciso di usare i muscoli da duro solo con Zaniolo, con quella frase ha commesso un’uscita a vuoto degna del peggior Pau Lopez. Ora il dibattito in città è aperto: è giusto continuare con lui o è il caso di ripartire da zero con un nuovo allenatore?

Per quanto Fonseca non mi abbia convinto, e parlo soprattutto del non essere riuscito a dare un’identità alla squadra dopo un anno di lavoro, penso che cambiare sia giusto ma solo per mettere in panchina un allenatore forte. Se il nuovo corso aperto da Dan Friedkin volesse partire da uno come Massimiliano Allegri, io sarei assolutamente d’accordo. Ma basta scommesse. Basta con i Fonseca di turno. Perchè a quel punto sarebbe più giusto proseguire con il portoghese, che ha il vantaggio di conoscere già ambiente e squadra.

In tanti qui a Roma cominciano a chiedere a gran voce il ritorno di Luciano Spalletti, ma credo che il tempo dei cavalli di ritorno sia superato. Per quanto ami il pelato di Certaldo, serve aria nuova a Trigoria e lo Spalletti-ter sarebbe la solita minestra riscaldata di chi non ha idee migliori da proporre.

Giallorossi.net – A. Fiorini