Roma, preso lo sloveno Feratovic dall’NK Bravo

AS ROMA CALCIOMERCATO – Colpo in prospettiva per la Roma che si assicura lo sloveno Amir Feratovic dall’NK Bravo. Lo rivela in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Il giovane centrale mancino classe 2002 verrà aggregato alla Primavera giallorossa di Alberto De Rossi in vista della prossima stagione. Ma chi è Amir Feratovic?

Si tratta di un difensore mancino dotato di un gran fisico: alto circa 1,90, Feratovic è considerato un talento in patria ed è stabilmente convocato dalla nazionale Under 19 della Slovenia. Il diciottenne era stato cercato anche dall’Hellas Verona nell’ultima sessione di mercato invernale, ma a spuntarla ora è la Roma.

Fonte: Gianlucadimarzio.com