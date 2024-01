Il mercato non è finito: Belotti verso la Fiorentina, così è possibile l’assalto a Baldanzi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ancora tre giorni di contrattazioni, di affari da concludere e di contratti da firmare. Poi il mercato invernale di questo 2024, alle 20 del 1 febbraio, andrà in cantina. Ore frenetiche per la Roma e per Tiago Pinto, che vuole concludere al meglio il suo lavoro per il club capitolino prima di fare le valigie e fare spazio al prossimo direttore sportivo.

Oggi sarà il giorno di Angelino, che diventerà ufficialmente un giocatore giallorosso: il terzino arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro e sarà a disposizione di mister De Rossi in vista della prossima gara interna contro il Cagliari.

Ma il mercato giallorosso non si fermerà all’arrivo dell’ex Lipsia: in uscita, ma anche in entrata, è lecito attendersi ancora qualcosa. Kumbulla e Celik possono lasciare Trigoria, il primo in prestito, il secondo a titolo definitivo, ma deve accettare la corte del Galatasaray.

Occhio però soprattutto a Belotti, che potrebbe diventare un uomo mercato in chiave Fiorentina: la viola è ancora alla ricerca di un rinforzo in attacco e ha incassato una serie di no per tutti i suoi principali obiettivi (il Genoa ha rifiutato una proposta di 20 milioni per Gudmundsson, idem l’Inter per Valentin Carboni).

Ecco che allora il Gallo diventa uno dei possibili candidati forti per l’attacco viola: il giocatore che già dato totale apertura al trasferimento in Toscana, a frenare la Fiorentina c’è però l’ingaggio elevato del calciatore.

Se Belotti, ieri in panchina per tutta la partita, dovesse salutare, la Roma potrebbe davvero pensare di acquistare un rinforzo per l’attacco: Tommaso Baldanzi resta un pallino di Tiago Pinto, con De Rossi che sarebbe pronto a trasformarlo nel vice Dybala che manca a questa squadra.

Giallorossi.net – G. Pinoli

