Ndicka resta in coppa d’Africa: la Costa d’Avorio elimina il Senegal ai rigori

NOTIZIE AS ROMA – La Coppa d’Africa di Evan Ndicka non è ancora finita, anzi, sembra prendere forma e luce dopo che la squadra del difensore giallorosso era stata a un centimetro dall’eliminazione nel girone.

Il ripescaggio come una delle migliori terze e l’esonero del suo ct sembrano aver ridato fiducia agli ivoriani, che ieri hanno eliminato il Senegal negli ottavi di finale dopo la lotteria dei calci di rigore.

La squadra di Ndicka, titolare e in campo per tutti i 120 minuti di gioco, è andata sotto a inizio partita (gol di Diallo al 4′) ma ha trovato il gol del pareggio con Kessie su rigore pochi minuti prima del fischio finale. Poi i supplementari e quindi i rigori.

Dal dischetto la spunta la Costa D’Avorio, perfetta dagli undici metri. Per i senegalesi invece decisivo l’errore di Niakhaté. Gli ivoriani volano ai quarti, dove affronteranno la vincente di Mali-Burkina Faso. La strada verso la finale ora sembra in discesa. Non una bella notizia per la Roma, che dovrà rinunciare ancora al suo difensore centrale.

Giallorossi.net – T. De Cortis

