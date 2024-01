La scelta del ds: a Trigoria si spinge per Massara, ma Friedkin preferirebbe uno straniero

AS ROMA NEWS – La Roma è ancora alle prese con la scelta del prossimo direttore sportivo, che molto probabilmente sarà annunciato il 3 febbraio, giorno in cui Tiago Pinto lascerà ufficialmente la carica di general manager.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, dentro Trigoria c’è una corrente molto forte che sta spingendo per avere di nuovo Ricky Massara come ds del club capitolino. L’ex Milan infatti aveva già lavorato alla Roma ai tempi di Pallotta, prima come braccio destro di Sabatini e poi, per un breve periodo, come direttore sportivo ad interim.

Di diverso avviso però sembrano essere i Friedkin, che preferirebbero avere un direttore sportivo straniero, non legato agli ambienti nostrani ma più di respiro internazionale: il francese Maurice e l’inglese Mitchell sono alcuni dei nomi già sondati e graditi ai texani.

Per sapere se alla fine la corrente di Trigoria avrà o meno successo sull’opera di persuasione nei confronti dei texani bisognerà attendere ancora qualche giorno: l’annuncio del nuovo ds è imminente.

Fonte: Corriere dello Sport

