Il miglior Aouar per la svolta: Mou pronto a lanciare il 3-5-2

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho non vede l’ora di ricominciare a lavorare. Da domani la Roma si ritroverà a Trigoria per cominciare a preparare la nuova stagione. Con una novità tattica all’orizzonte.

Con l’arrivo di Houssem Aouar e quello probabile di un altro numero otto, lo Special One sta preparando una svolta: passare dal 3-4-2-1 al 3-5-2. Uno dei calciatori più attesi per questo cambiamento è proprio l’ex Lione, in grado di giocare a due e a tre, mezzala di regia e di incursione, trequartista.

Il talentuoso franco-algerino s’è un po’ perso nel corso degli ultimi anni, ma Mou può essere il tecnico giusto per ridargli motivazioni: visione, gol e assist non mancano. Nel 3-5-2 con Matic e Cristante ci sarebbero spazio però solo per uno tra Pellegrini e Aouar da mezzala-trequartista. Ma le soluzioni con la mediana a tre non mancherebbero.

Servirà poi un attaccante titolare da schierare al fianco di Paulo Dybala. Il preferito è Gianluca Scamacca, in attesa della consacrazione definitiva: numero 9 moderno, colpi da “arretrato” alla Dzeko, fisico imponente, l’azzurro deve ritrovare l’ispirazione dell’ultima stagione nel Sassuolo e dimenticare il West Ham.

Il danese Kristensen (Leeds) può dare protezione a spinta a destra, alternandosi con Celik e Zalewski. In difesa, il franco-ivoriano Ndicka, reduce dall’Eintracht, dovrebbe garantire più concentrazione di Ibañez che ha avuto blackout pagati a caro prezzo.

Fonte: Gazzetta dello Sport