Il Milan all’ultimo respiro: Tonali castiga la Lazio al 92esimo, è festa rossonera

AS ROMA NEWS – Dopo il ko della Fiorentina, arriva la sconfitta anche della Lazio, battuta in casa dal Milan in rimonta.

Vantaggio quasi istantaneo dei biancocelesti con Immobile, a segno dopo un assist di Milinkovic-Savic dopo appena quattro minuti. Ma il Milan ribalta il match nella ripresa.

Segna Giroud a inizio secondo tempo, ben servito sotto porta da Leao. Poi i rossoneri spingono alla ricerca del gol vittoria, che arriva solo nel secondo minuto di recupero.

Tonali è bravo a controllare e battere Strakosha dopo una serie di incertezze della difesa laziale. E’ festa rossonera, il Milan torna primo in classifica e resta in piena corsa per lo scudetto.

La Lazio invece non approfitta del passo falso della Roma e resta dietro ai giallorossi di due punti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini