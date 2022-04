Roma, i tre obiettivi per il salto di qualità

AS ROMA NEWS – A Trigoria sono convinti che la strada intrapresa sia quella giusta e i numeri danno ragione a Mourinho, Tiago Pinto e Friedkin, visto che la squadra prima della sconfitta contro l’Inter venivano da una striscia di 12 risultati utili consecutivi.

Il prossimo step di crescita, scrive Gazzetta.it in questi minuti, passerà per il mercato: l’idea è quella di sfoltire la rosa, con le cessioni di Diawara, Veretout, probabilmente Carles e Darboe, poi prendere dei titolari forti e di esperienza.

L’idea di Mourinho e Pinto è quella di prendere un giocatore top per reparto: in mediana il nome è quello di Xeka del Lille, centrocampista 28enne che potrebbe arrivare a costo zero. In difesa l’obiettivo è Marcos Senesi, centrale mancino del Feyenoord.

In attacco il primo nome è quello di Gonçalo Guedes, 25enne stella del Valencia, giocatore in grado di garantire fantasia e imprevedibilità.

Fonte: Gazzetta.it