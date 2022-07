Il Mou inquieto, il mercato fermo e la mistificazione dei fatti

EDITORIALE – Forse questo inizio di calciomercato della Roma non sarà ricordato come il più entusiasmante di sempre, e i giocatori presi finora da Tiago Pinto non accenderanno le fantasie più recondite del tifoso romanista. Ma parlare di “mercato fermo” suona come una vera propria mistificazione dei fatti.

Specialmente se queste parole vengono utilizzate in prima pagina da un quotidiano sportivo di Roma proprio il giorno in cui arriva nella Capitale il terzo acquisto del mercato giallorosso, e tutto questo a soli tre giorni dall’inizio ufficiale delle trattative.

Parlo del Corriere dello Sport, un quotidiano ormai non nuovo a certe uscite poco felici. Sulla prima pagina del giornale viene sparata la foto di Mourinho con tanto di broncio stampato in faccia e le parole: “Mercato fermo, il rientro è un avviso”. All’interno dell’articolo poi il tecnico viene raccontato come inquieto, e tutto questo non per delle esternazioni fatte, ma per il volto serio con cui ha salutato i cronisti presenti all’aeroporto.

Zero notizie, solo supposizioni. Ma è davvero questo un modo corretto di fare informazione? Ancora più grave il fatto che in prima pagina non venga menzionato l’arrivo di Celik nella Capitale, preferendo alla vera cronaca dei fatti il chiacchiericcio polveroso di presunti malumori privi di fondamento.

Più subdola la ricostruzione che viene fatta oggi su Leggo, quando vengono riportate in questo modo le parole pronunciate ieri di Mourinho: “Mercato? Parliamone il 13 agosto”. Peccato però che la parola “mercato” non sia stata proferita da nessuno, né dai giornalisti presenti a Fiumicino, né tantomeno dal tecnico portoghese. Ma infilarci lì quella parolina fa comodo. Perchè si fa passare tra le righe il concetto che Mou sia scontento proprio di quello, del mercato fatto dalla Roma. Che finezza.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini