Roma, ufficiali date e avversarie del ritiro in Portogallo: si comincia il 13 luglio con il Sunderland

NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha ufficializzato il calendario delle partite amichevoli che disputerà durante il ritiro in Portogallo tramite una nota sul proprio sito web ufficiale.

La prima amichevole è in agenda il 13 luglio contro il Sunderland alle ore 12 italiane all’Estadio Municipal de Albufeira, località nel cuore dell’Algarve dove i giallorossi si alleneranno per tutta la durata del ritiro portoghese.

Il secondo test è in calendario il 16 luglio contro il Portimonense, club di prima divisione portoghese, ancora ad Albufeira, alle 20. Il terzo appuntamento è in programma il 19 luglio, stavolta all’Estadio Algarve di Faro contro lo Sporting Lisbona, fischio d’inizio ore 21.

L’ultimo match in Portogallo verrà disputato il 23 luglio contro il Nizza, ore 20, di nuovo all’Estadio Municipal de Albufeira. I biglietti per le partite della Roma in Portogallo sono già acquistabili online.

Fonte: asroma.com