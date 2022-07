CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 4 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:40 – CRISTIANO ROLANDO NON SI PRESENTA IN RITIRO – Cristiano Ronaldo (37) non si presenterà al ritiro del Manchester United per “motivi familiari”. Oggi dunque, giorno previsto per la ripresa dei lavori in casa United, CR7 non sarà agli ordini del nuovo tecnico Erik ten Hag. Non è ancora chiaro quando dovrebbe tornare ad allenarsi. (joe.co.uk)

Ore 10:00 – AOUAR, I GIORNALI SI DIVIDONO – Il nome di Houssem Aouar (24) divide i giornali oggi in edicola: per Leggo è stato smentito un ritorno sul centrocampista francese, mentre per La Repubblica, Il Tempo e Il Romanista il giocatore del Lione è ancora fortemente nel mirino di Pinto.

Ore 9:20 – IL TORINO NON MOLLA KUMBULLA – Ivan Juric non demorde. L’allenatore del Torino continua a sognare di riavere con sé Marash Kumbulla (22) dopo averlo lanciato a Verona. Juric ha provato più volte a riportare il centrale alla sua corte, ma finora non si è andato oltre al semplice sondaggio e interesse. Mourinho ha mostrato di fare notevole affidamento sull’italo-albanese e la Roma chiede una cifra importante. (Corriere dello Sport)

Ore 8:45 – ZANIOLO-JUVE, OFFERTA IN LAVORAZIONE – Nicolò Zaniolo (23) vuole la Juve, e i bianconeri stanno preparando l’offerta giusta per accontentare la Roma. Si tratta di un prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto fissato intorno ai 30-35 milioni di euro più bonus, portando il totale dell’affare vicino ai 50 milioni complessivi. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – SOLBAKKEN A ROMA, MA C’E’ ANCHE IL NAPOLI – Ola Solbakken (23) ieri ha effettuato un viaggio lampo a Roma. Il giocatore dal 1 luglio è libero di firmare a parametro zero, ma sul calciatore non ci sono solo i giallorossi…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

