La Roma punta su Isco: intensificati i contatti con Mendes, si può chiudere la prossima settimana

AS ROMA NEWS – “La Roma aprieta por Isco“. E cioè “La Roma stringe per Isco”. Lo scrive il quotidiano on line di AS, noto giornale spagnolo, proprio in questi minuti.

Dopo una serie di riflessioni, il club giallorosso sembra determinato a puntare forte sul centrocampista offensivo spagnolo per rimpiazzare Mkhitaryan, finito all’Inter al termine della stagione a parametro zero.

In queste ore, scrive AS, Tiago Pinto ha intensificato i contatti con Jorge Mendes per l’ex giocatore del Real Madrid, svincolatosi a fine campionato. La trattativa è entrata nel vivo e potrebbe chiudersi addirittura la prossima settimana.

Su Isco, 30 anni, ci sono anche Siviglia, Betis e Newcastle ma la Roma sembra essere la destinazione preferita dal giocatore.

Fonte: AS.com