Solbakken, sorpasso Napoli sulla Roma. Criscitiello: “De Laurentiis pronto a chiudere subito”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’arrivo di Ola Solbakken a Roma non sembra significare che l’affare sia in chiusura con il club giallorosso.

Stando a quanto racconta Michele Criscitiello di Sportialia, il Napoli ha sorpassato i giallorossi nella corsa al giocatore, esterno del Bodo/Glimt, a parametro zero.

Il club partenopeo è addirittura pronto a chiudere subito l’affare con il giocatore, che si libererà a parametro zero il prossimo 1 gennaio.

Ultima ora: Sorpasso Napoli sulla Roma per Solbakken, esterno classe 1998. De Laurentiis pronto a chiudere subito. Scadenza contratto attuale dicembre 2022 #Sportitaliamercato @tvdellosport @capuanogio @AlfredoPedulla @Glongari #napoli — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) July 4, 2022

⚠️ ESCLUSIVA Per Ola Solbakken, 23enne esterno destro del Bodo Glimt, il Napoli fa sul serio: se nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dell’inserimento azzurro, ora la società di De Laurentiis ha sorpassato la Roma. Il giocatore ha un contratto in scadenza a fine anno solare pic.twitter.com/icheh7Viby — Sportitalia (@tvdellosport) July 4, 2022

Questa mattina anche Di Marzio aveva parlato di contatti aperti tra Solbakken e diversi altri club oltre la Roma. Tra questi c’era anche il Napoli, che sembra ora davanti ai giallorossi per il norvegese.