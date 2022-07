“ON AIR!” – CATALANI: “La faccia di Mourinho mi spaventa”, PIACENTINI: “Se non parla fino al 13 agosto è un problema”, PALIZZI: “Ho accettato altre cessioni, figuriamoci se non lo farei con Zaniolo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Calma e tranquillità, Mourinho una squadra da allenare ce l’ha. Certo, per ogni allenatore sarebbe meglio avere già fatta la squadra, ma vorrei ricordarvi comunque che la stagione peggiore della Roma degli ultimi anni è stato quando aveva tutti i giocatori a disposizione fin dall’inizio del ritiro…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Ci sono squadre che lo scorso anno hanno fatto meglio di noi che devono ancora cominciare completamente il proprio mercato, come il Napoli. E’ vero che hanno chiuso il campionato con tanti punti più di noi, e sul mercato dobbiamo fare di più rispetto a loro per recuperare, ma in questo momento ne ha persi di giocatori… In base a quello che hanno fatto le altre, nessuno può rompere le scatole alla Roma in questo momento. La Juve ha perso tre giocatori a parametro zero, che se li avessimo persi noi qualcuno l’avrebbe definito fallimentare. Quello che succede sul mercato non deve minare la serenità della squadra, ma soprattutto la vostra. Ma davvero state a pensare a Mourinho e al linguaggio del suo corpo? Si vede che non avete imparato a conoscerlo… Pensiamo a questi giorni, che sono i più belli, con i primi allenamenti e le prime amichevoli. Siamo in fibrillazione anche per questo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Adesso a Roma c’è la storia di Mourinho imbronciato che non parla…Se davvero lui parlerà in conferenza solo per l’inizio del campionato, allora qualcosa sotto c’è, perchè di solito si parla anche prima, ci sono duemila amichevoli…Non so se era per il volo è andato male o magari perchè ha dormito male, è allora lì sono cose personali, ma lui aveva una faccia incazzata nera… Con tutte le foto che ha messo sui social in questi giorni a me non è sembrato uno rilassatissimo. Magari sono cose sue dove non c’entra la Roma… Però la Roma sul mercato è attiva: ha preso Matic, ieri è arrivato Celik, e si sta trattando Frattesi… Solbakken? Se lo sta trattando pure il Napoli, allora dico “forza De Laurentiis”…Per me forse è addirittura meglio Carles Perez di lui, guarda che vi arrivo a dire…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “A me sinceramente Mourinho non mi è sembrato così imbronciato…E’ arrivato, ha salutato tutti, e ha detto che parlerà in conferenza stampa a inizio campionato. A me sembra che lui nemmeno l’anno scorso abbia mai parlato dopo le amichevoli, non ama farlo. Solbakken? Io invece dico “forza Pinto”. Come sesto attaccante al posto di Carles Perez ce lo vedo bene…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Zaniolo? Mi sono sforzato di capire, e ho capito e accettato le cessioni di diversi giocatori della Roma in questi anni come Nainggolan, Alisson, Strootman o Lamela, figuriamoci se monto adesso un caso per la cessione di Zaniolo… Non ho mai pensato che fosse un caso, i giocatori importanti hanno mercato e vanno via, guardate De Ligt o Skriniar. Quello che dico è che è il giocatore stesso a fare delle cose che danno adito a far parlare di sè…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri è tornato Mourinho a Roma e ha detto che parlerà il 13 agosto. Se così fosse sarebbe un problema perchè darebbe la possibilità di continuare a speculare su quanto sta accadendo nella Roma. Io spero che lui possa fare una conferenza prima possibile per dire la sua su tutto quello che sta succedendo, se è soddisfatto o meno del mercato che si sta facendo, se Zaniolo è un giocatore importante o meno della rosa, se Matic farà il regista, se ripartirà dalla difesa a 3 o a 4. Aspettavamo Mou per avere dei chiarimenti, ma mi sa che dovremo aspettare ancora a lungo prima di avere le nostre risposte…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “E’ vero, la Roma insieme all’Inter e alla Juve è stata una delle poche a fare mercato fino a ora. Ma ci sono acquisti e acquisti. Una cosa è prendere Lukaku e Pogba, e una cosa è sostituire Fuzato con Svilar, con tutta l’educazione per il serbo che magari diventerà il nuovo Alisson… Frattesi? Non può valere 30 milioni, e se corri tutto il tempo appresso a lui a certe cifre, forse non hai una visione generale del mercato. Ci sono giocatori che costano molto di meno. Il Napoli ha preso Anguissa in prestito a 500 mila euro e acquistato a 15, ed è un giocatore fatto e importante. Sento parlare di Aouar, io non lo conosco, ma mi dicono sia un’ottima prospettiva di giocatore. Allora preferisco prendere lui a 12-13 milioni, che Frattesi a 30… La faccia di Mourinho mi perplime per un motivo: ho sempre pensato che sarebbe stato lui a fare mercato, e che i Friedkin dopo la vittoria della Conference ci avrebbero fatto un regalo. Non è detto che questo non accada. Ma la faccia di Mourinho mi fa pensare che questo non accadrà. E questo mi fa paura…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io continuo a pensare che Tiago Pinto abbia e voglia avere il suo margine di operatività nel fare mercato, a differenza di quello che vorrebbe Mourinho. La scorsa estate ha portato a operazioni non felicissime. Ma è pure vero che Mou sa in che società sta, lo dice sempre anche lui che la Roma non può prendere i giocatori che acquistano Juve e Inter. Magari vuole una via di mezzo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non credo ci sia attrito tra Mourinho e la società. Mi preoccupo di capire quali possano essere gli obiettivi della Roma. Non ti so dare una risposta al perché di questo silenzio, non so interpretarlo. Credo che stiano lavorando per portare a Roma due giocatori che possano far fare il salto di qualità. Gli acquisti già arrivati non fanno la differenza, ma danno alternative che l’anno scorso non c’erano. Zaniolo? Se è lui che vuole andare via c’è poco da fare. Io farei di tutto per trattenerlo, però poi la Roma se ne farà una ragione. Non prenderei contropartite come Arthur o McKennie ma cercherei un giovane talento, quello che era Zaniolo qualche anno fa…”

