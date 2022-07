Zaniolo-Juve, settimana caldissima: previsti nuovi incontri con la Roma per chiudere l’affare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo verso la Juventus. I giornali compatti spingono tutti verso questa direzione, dalla Gazzetta dello Sport a La Repubblica.

Per Leggo il giocatore ormai non vede l’ora di vestire la maglia bianconera e ha già la testa alla Continassa, forti di un accordo con la Juve. “Agli amici Zaniolo confida di sentirsi già bianconero”, scrive ancora oggi il quotidiano.

La Roma però un accordo con la Juve ancora non ce l’ha, e si sta studiando il modo di trovarlo il prima possibile aprendo anche al prestito oneroso con obbligo di riscatto. Dunque Zaniolo resterà a Trigoria ancora per qualche giorno, o al massimo qualche settimana, da separato in casa. Il suo futuro però appare segnato.

Per La Repubblica e La Gazzetta dello Sport la trattativa con la Roma subirà presto un’accelerata. La Juventus vuole Zaniolo e sta studiando il modo di strutturare un’offerta allettante per i giallorossi, che continuano a chiedere 50-55 milioni di euro senza contropartite.

Questa settimana sarà molto importante, con la Juve che punta a chiudere e la Roma che non vuole restare con un giocatore scontento in rosa. Nei prossimi giorni dunque ci saranno nuovi incontri tra le dirigenze dei due club per trovare la quadra.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Leggo