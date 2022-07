MATIC: “La Roma ha le mie stesse ambizioni. Con Mou contatti qualche mese fa, mi voleva qui. A maggio faremo un bilancio” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nemanja Matic è il protagonista della giornata di oggi, col giocatore serbo che parlerà nella conferenza stampa organizzata dalla Roma a Trigoria per presentare il centrocampista. Queste le sue parole:

Prende la parola Tiago Pinto: “Matic è un giocatore che non ha bisogno di presentazione. Sono molto orgoglioso che lui abbia preso questa scelta, uno come lui può scegliere dove andare e ha scelto la Roma. In due o tre giorni ci siamo messi d’accordo. Una squadra si costruisce con la qualità individuale e collettiva, ma anche con personalità, voglia e ambizione. Matic ha voluto fortemente venire ed è stato un orgoglio. Può aiutarci dentro e fuori dal campo, anche nella mentalità che vogliamo costruire“.

Mangiante (Sky Sport): “Benvenuto a Roma. Hai giocato tanto con Mourinho, solo Lampard lo ha fatto di più. In che modo questa relazione vi può aiutare? Qual è il tuo obiettivo a Roma?”

“Sono contento di ritrovarlo qui, è uno dei motivi per cui ho scelto la Roma. E’ un grande club e sono felice di essere qui. Cercherò di battere il record di Lampard… Scherzi a parte, sono contento di essere qui, ci sono giocatori di grande classe, ma anche giovani per il presente e per il futuro. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi domani”.

Maida (Corriere dello Sport): “Cosa sta succedendo a Manchester? Pogba va alla Juve, Cavani svincolato, tu che vai via…”

“E’ una buona domanda. Era il momento giusto per me di cercare una nuova sfida dopo otto anni. La Roma mi è sembrato il passo giusto da compiere. Avrei potuto continuare in Premier, ma ho scelto la Roma, e il campionato italiano è sempre più interessante. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Allo United auguro il meglio, è difficile dire che succederà, ma per me è stato un orgoglio far parte di uno dei più grandi club del mondo”.

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “Cosa ti ha convinto in particolar modo ad accettare subito la Roma oltre a Mourinho? I festeggiamenti della vittoria della Conference hanno contributo?”

“Come ha detto Pinto la trattativa è stata molto veloce, le ambizioni del club sono le mie stesse. La vittoria della Conference non ha inciso, è stata una scelta facile, quando prendo una decisione niente mi fa cambiare idea”.

Pastore (Il Romanista): “Pellegrini ha caratteristiche simile a Lampard? Siete compatibili? Conosci altri giocatori della Roma?”

“Conosco tutti i giocatori, ho visto diverse partite e Pellegrini è uno dei migliori e avremo un’ottima intesa. E’ un giocatore che mi piace molto, ma preferisco non fare nomi per non dimenticarne qualcuno. E’ una rosa con ottimi giocatori, di qualità, con il giusto equilibrio tra giocatori esperti e giovani importanti”.

Piacentini (Corriere della Sera): “Mourinho ha insistito sul fatto che era alla ricerca del regista classico. E’ quello il tuo ruolo o preferisci giocare vicino a un regista? Preferisci giocare in un centrocampo a due o a tre?”

“Conoscendo Mourinho so che può cambiare sistema di gioco in base ai giocatori che ha. In carriera ho giocato in entrambi i modi, sia a tre che a due, per me è facile adattarmi in entrambi i sistemi di gioco”.

Austini (Il Tempo): “Perchè hai scelto di firmare un contratto di un anno con opzione per il secondo? Avevi altre opportunità?”

“E’ normale che avessi tante offerte dopo aver giocato per anni nello United, ma io ho voluto la Roma e ricongiungermi con Mourinho. Avevo un paio di alternative, ma sono sicuro di aver fatto la scelta giusta”.

Zotti (Tele Radio Stereo): “Già l’estate scorsa vi eravate sentiti con Mourinho? Vi siete risentiti anche prima di firmare?”

“Come ho detto prima, abbiamo un buon rapporto, ma l’anno scorso non ne avevamo mai parlato di un trasferimento alla Roma. Ne abbiamo parlato qualche mese fa. Nel calcio poi non si sa mai cosa può succedere. Quando ci siamo sentiti abbiamo iniziato a parlarne concretamente, mi ha detto che mi voleva qui, e questo è stato importante per me. Ma l’incastro perfetto è che le mie ambizioni coincidono con quelle del club, poi a maggio faremo un bilancio del lavoro fatto insieme”.