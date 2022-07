Solbakken, la Roma resta avanti: il norvegese vuole i giallorossi. Ma c’è la grana Bodo da risolvere

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nessun sorpasso del Napoli. La Roma resta avanti a tutte per Ola Solbakken. Lo scrivono oggi tutti i principali quotidiani, dalla Gazzetta dello Sport a La Repubblica.

Il giocatore vuole giocare con la maglia giallorossa ed essere allenato da Mourinho. Per questo domenica Solbakken è volato nella Capitale con il suo agente, e ha incontrato in gran segreto Tiago Pinto, che successivamente non ha smentito il faccia a faccia.

L’accordo tra le due parti è stato raggiunto da tempo, ora c’è da risolvere la grana Bodo: il club norvegese vuole trattenerlo fino ai preliminari di Champions, e per liberarlo prima chiede ben 5 milioni di euro. Una follia, visto che l’attaccante si libererà gratis a gennaio.

La Roma è disposta al massimo ad arrivare alla metà di quei soldi, cioè a 2,5 milioni, ma i rapporti tesi tra i due club dopo i fatti di Bodo non facilita le cose. In mezzo a questo c’è il tentativo di inserimento di altri club, come Napoli, Galatasaray ed Eintracht Francoforte, ma i giallorossi restano saldamente in pole, forti di un accordo raggiunto da tempo con Solbakken.

La soluzione alternativa sarebbe quella di aspettare il 1 gennaio per prendere l’attaccante a parametro zero. Mourinho però vorrebbe avere il giocatore con sé il prima possibile, e lavorarci sopra già dal ritiro estivo in Portogallo. La trattativa resta complessa, ma la Roma è ancora davanti a tutti per Solbakken.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero