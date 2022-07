Zaniolo, tante voci ma zero offerte. La Juve spera nella cessione di De Ligt, spunta la contropartita Zakaria

AS ROMA NEWS – Tante chiacchiere, diversi titoloni sui quotidiani, ma per ora zero offerte. Nicolò Zaniolo resta a oggi un giocatore della Roma, che continua ad avere il coltello dalla parte del manico in questa vicenda, forte di un contratto fino al 2024 sottoscritto dal giocatore.

Anche oggi, giorno dell’inizio del raduno estivo della Roma, tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi parlano dell’imminente passaggio del 22 giallorosso alla Juventus. Ma sarà davvero così? Andando a leggere gli articoli all’interno, ci si accorge che in realtà nessuna offerta al 5 luglio è stata recapitata dalle parti di Trigoria.

La Juventus infatti deve fare i conti con la propria cassa, che al momento non gli permette di fare spese folli, tantomeno di sfiorare i 60 milioni che la Roma chiede per cedere il suo gioiello. Anche oggi dunque siamo alle ipotesi, alle supposizioni, alle formule che i bianconeri stanno studiando per riuscire a convincere Tiago Pinto: un prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 30.

Ma i conti non tornano: così l’offerta della Juve si fermerebbe a 40 milioni, una cifra ben lontana da quella richiesta dalla Roma. E allora oggi la Gazzetta dello Sport spende il nome di Denis Zakaria come possibile contropartita da inserire nell’affare, con la Roma che sarebbe forse disposta ad accettare. Peccato però che al momento, scrive lo stesso quotidiano sportivo milanese, sia proprio la Juve a non volersi privare del giocatore. Insomma, si scrive tutto e il suo contrario.

A sbloccare l’affare, racconta la Gazzetta, potrebbe allora essere il giovane Filippo Ranocchia, 21 anni, centrocampista in prestito al Vicenza che su Transfermarkt è valutato appena 1,8 milioni di euro. Giocatore che, secondo il giornale, potrebbe mettere d’accordo tutti.

La Juventus prima di avanzare qualsiasi offerta deve prima attendere di fare cassa con De Ligt, corteggiato da Chelsea e Bayern Monaco, pronte ad offrire a 70 milioni di euro per l’olandese. Con quei soldi la Juve spera di lanciare l’assalto a Zaniolo. Il problema è che, oltre all’attaccante, i bianconeri devono utilizzare quel gruzzolo per comprare anche un difensore centrale che sostituisca l’ex Ajax e un regista a centrocampo. Basteranno?

Giallorossi.net – G. Pinoli