Roma, conferme sull’incontro Pinto-Mendes. Sondato Pulisic del Chelsea

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Arrivano conferme sull’incontro avvenuto tra Tiago Pinto, general manager della Roma, e il procuratore Jorge Mendes, agente tra gli altri di Mourinho e Cristiano Ronaldo.

Lo scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). Sul tavolo delle trattative c’è il nome di Goncalo Guedes, 25 anni, attaccante esterno portoghese che potrebbe sostituire Zaniolo.

Secondo il quotidiano, il futuro di Nicolò è segnato: già venerdì prossimo il giovane attaccante della Roma dovrebbe essere al JMedical per svolgere le visite mediche con la Juventus.

Per sostituire il 22 però non c’è solo il nome di Guedes. Stando a quanto racconta Leggo, nei giorni scorsi sarebbe stato addirittura sondato Christian Pulisic, 23 anni, attaccante esterno del Chelsea che ha il contratto in scadenza nel 2024.

Fonte: Leggo