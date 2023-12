Il no dei Friedkin a Bonucci: tutti i retroscena di una trattativa bloccata a pochi passi dalla firma

AS ROMA NEWS – Proprio quando sembrava tutto fatto, arriva la fumata nera: Leonardo Bonucci non vestirà la maglia della Roma. Ha vinto il popolo giallorosso, che aveva manifestato tutto il proprio malumore verso questa scelta. A perdere è soprattutto il calciatore, che ormai era praticamente certo di riuscire a tornare in Italia e a giocare in un club di spicco, con la speranza di strappare una convocazione di Spalletti per l’Europeo.

Il dietrofront improvviso arrivato da Trigoria ha spiazzato il difensore. Decisiva la volontà dei Friedkin, che hanno detto “no” all’affare. La decisione nasce da una serie di valutazioni: oltre ai malumori della piazza, anche l’età del giocatore e la sua precarietà dal punto di vista fisico hanno inciso nel veto dei texani.

Resta da capire cosa ne penserà Mourinho, che secondo il Corriere della Sera avrebbe anche parlato col giocatore nei giorni scorsi e che la dirigenza pensava di sfruttare per placare il malcontento della piazza. Oggi in conferenza stampa (ore 10:30) se ne saprà (forse) di più.

Il tecnico aspettava e aspetta ancora un rinforzo pronto all’uso, e Pinto è ripartito con il casting. Il tempo però stringe e dopo il no a Bonucci, ora il gm deve fare in fretta.

Fonti: Corriere della Sera / Corriere dello Sport / La Repubblica / Gazzetta dello Sport