Riparte il casting di Pinto per la difesa: ora si pensa di anticipare l’investimento di giugno

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il no a Bonucci rimescola le carte in casa Roma, con Tiago Pinto che si è subito rimesso al lavoro per riuscire a regalare il difensore centrale a Josè Mourinho entro i primi giorni di gennaio.

Riflessioni aperte dentro Trigoria: si sta ragionando sulla possibilità di puntare su un profilo più giovane e futuribile anticipando un investimento messo in preventivo per la prossima estate. Come ad esempio Oumar Solet, 23 anni, centrale del Salisburgo con cui la Roma ha già una base di accordo in vista dell’estate.

Il difensore francese ha già manifestato la sua intenzione di lasciare il campionato austriaco, lanciando messaggi d’amore in direzione di Mourinho. Pinto potrebbe decidere di puntare forte su di lui fin da subito, ma sarà necessario inserire l’obbligo di acquisto per provare a convincere il Salisburgo a privarsi subito di lui.

Stesso discorso vale per Arthur Theate, anche lui 23enne, difensore belga del Rennes che i francesi non vogliono cedere in prestito. Anche in questo caso servirà investire qualcosa e puntare sul riscatto obbligato la prossima estate per provare a smuovere le acque.

Ancora più difficile arrivare a dama con Radu Dragusin, centrale classe 2002 del Genoa che viene valutato circa 30 milioni. La Roma punta al prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento della Champions, ma vista la fitta concorrenza potrebbe non bastare. La soluzione più semplice invece sarebbe l’ok del prestito secco di Trevoh Chalobah, ma il Chelsea può permettersi una sola cessione a titolo temporaneo a gennaio e non è detto che sarà proprio il centrale naturalizzato inglese il prescelto.

Clagar Soyuncu resta uno dei preferiti di Pinto, ma l’Atletico dovrebbe aprire al prestito, così come Jakub Kiwior, che potrebbe lasciare l’Arsenal nel corso del mercato invernale. Occhio infine a Thilo Kehrer del West Ham, offerto ai giallorossi: Tiago Pinto lo sta valutando e non è escluso che finisca per accelerare sul 27enne tedesco ex PSG.

