“ON AIR!” – CASANO: “Bonucci? Che salvata. E se ci avessero ascoltato anche con Sanches…”, LO MONACO: “Un falso storico dire che comandano i tifosi”, PRUZZO: “Hanno inciso anche valutazione tecniche”

David Rossi (Rete Sport): “Mourinho ha glissato su Bonucci, in pratica ha detto che lo avrebbe preso ma che non si va contro il volere dei tifosi. Lui ha fatto un po’ il vago, ma ha fatto capire che l’affare non si è concluso per un discorso ambientale. Ma la vera tranvata che dà Mourinho è quando dice che dice che sono sei mesi che si sa di questa situazione della difesa, e che non ci si può ridurre agli ultimi giorni di dicembre per andare a trovare un altro centrale adesso che è sfumato Bonucci…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Bonucci? Forse ce l’abbiamo fatta…Visto che ci hanno ascoltato su questo, se vogliono avremmo anche una serie di nomi da prendere… Decreto Crescita? In questo momento storico sono concentrato sul presente, anche se a medio e lungo termine avrà un impatto. Quasi tutte le squadre ne hanno beneficiato. Senza Decreto Crescita la Roma non si sarebbe potuta permettere Mourinho e Lukaku… Rinnovo dello Special One? Se davvero vuole restare a tutti i costi, ora potrebbe anche fare uno sconto sul suo ingaggio…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Lo Spinazzola che sta bene è un valore aggiunto, ma il calciatore visto in queste partite non è ai suoi livelli. Sinceramente contro la Juve fatico a pensare che possa tornare titolare, io mi aspetto Zalewski su quella fascia… I giovani calciatori italiani? Anche nei settori giovanili ci sono tanti calciatori stranieri. La Roma è una che ne ha meno, ma anche qui ce ne sono parecchi. Io per esempio non sono convinto che Tahirovic sia superiore a Cherubini. Poi lì dipende anche da che allenatore hai. Cassano sta facendo un grande campionato al Cittadella, un calciatore che Mourinho non ha mai visto…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Il problema dei calciatori italiani non è legato al fatto che non vengono schierati, ma che non vengono formati. Bonucci? Che salvata…se ci avessero dato ascolto anche per Renato Sanches…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Se c’è una cosa che abbiamo noi di bello a Roma non è che qua comandano i tifosi, perchè non è così e sarebbe un falso storico affermarlo. I tifosi svolgono il loro compito, e anche bene, che è quello di stimolo alla dirigenza. L’operazione Bonucci aveva mille risvolti pericolosi, non solo ambientali, ma anche fisici e tecnici. Perchè del passato di Dybala o Lukaku non è fregato niente a nessuno. Ci sarebbero tanti risvolti negativi dal punto di vista ambientale anche se non dovessi rinnovare a Mourinho, ma poi dipende con chi ti presenti. Se Mou dovesse andare via, e portassero Guardiola io me la farei passare sta malinconia…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Bonucci? Se apri una trattativa col calciatore, parti dal presupposto che il giocatore ti va bene, se poi fai saltare tutto all’ultimo è per forza una questione ambientale. La Roma cambia idea perchè i Friedkin si rendono conto che portare un calciatore inviso alla piazza può portare un clima avverso anche a loro. Parliamo poi di un calciatore che nell’ultimo anno e mezzo ha fatto molto male. Per Mou sarebbe stato utile e valeva la pena tentare, ma la proprietà non se l’è sentita di portare un giocatore inviso alla piazza. Se lui si esponesse per il giocatore, poi dovrebbe assumersi la responsabilità dell’affare. E forse anche i Friedkin vogliono che sia lui ad esporsi, in modo che se poi non andrà bene sarà stato l’allenatore tanto amato dalla piazza a caldeggiare questa situazione… Juve-Roma? Complicatissima per i giallorossi. Pronostico? Uno… ”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Bonucci? Per me non potevi prendere un giocatore che non ti dà garanzie. La Roma deve prendere uno che dia garanzie totali, altrimenti correrebbe rischi troppo grandi. Secondo me al di là del fatto che non sia gradito alla piazza, c’è un discorso tecnico…Juventus-Roma? Sarebbe ottimo uscire con un punto a Torino, anche perchè fuori casa le prestazioni sono deludenti. Se riuscisse a fare un punto si manterrebbe in linea di galleggiamento…Pronostico? Ics…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Bonucci pensava di chiudere brillantemente la carriera in Bundesliga, ma si è infilato in una squadra in grande difficoltà. Per lui la Roma era una grande opportunità per Bonucci, dietro al no c’è una valutazione di carattere tecnico e sull’apporto che poteva dare alla Roma. Sarà molto interessante sapere il pensiero di Mourinho su questa vicenda Bonucci. Visto il suo grande carisma, se prendesse posizione sulla vicenda le cose potrebbero cambiare… Juventus-Roma? Sarebbe importante chiudere bene l’anno, e nessuna delle due può concedersi pause. Pronostico? Ics…”

