Il recupero di Udinese-Roma: si ripartirà da 1-1, non potrà giocare chi è stato sostituito

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Udinese-Roma, interrotta intorno al minuto 72 dall’arbitro Pairetto a causa del malore di Ndicka, dovrà essere proseguita e conclusa nelle prossime settimane.

Difficile trovare una data disponibile, si conoscerà il giorno del recupero solo dopo la partita con il Milan di giovedì prossimo, ma prima di maggio sarà impossibile concluderla.

In tanti si domandano quali sono le regole previste per terminare una partita iniziata e se i due allenatori saranno costretti a rimettere in campo i 22 che si trovavano sul terreno di gioco nel momento della sospensione: stando a quanto rivela oggi la Gazzetta dello Sport, il regolamento non lo prevede.

De Rossi e Cioffi potranno schierare tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione. Ma con alcune limitazioni: i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente.

Quindi Huijsen e Aoaur per la Roma e Ehzibue e Kamara per l’Udinese non potranno essere nuovamente messi in campo dai due allenatori per giocarsi i restanti 20 minuti di match. Nemmeno gli espulsi potrebbero essere schierati, ma non ce ne sono stati, così come giocatori squalificati per quella partita (nessuno anche in questo caso). Nel recupero si potranno effettuare solo le sostituzioni non ancora fatte nella prima partita.

Fonte: Gazzetta dello Sport