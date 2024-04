Manfredonia: “Ndicka tornerà a giocare, io ero quasi morto. Ma entrambi siamo stati fortunati”

AS ROMA NEWS – Il 30 dicembre 1989 al Dall’Ara di Bologna Lionello Manfredonia si accasciò a terra per un arresto cardiaco. Furono attimi di terrore, col giocatore che da quel momento non tornerà più a giocare ai suoi livelli.

Oggi l’ex difensore ha parlato all’edizione odierna de Il Messaggero di quanto accaduto ieri a Ndicka nel corso di Udinese-Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Che idea si è fatto del problema per Ndicka?

“E’ sempre stato cosciente, il cuore non si è fermato. Questo è stato fondamentale, immagino che la paura sia stata tanta ma la situazione è sembrata gestibile”.

La sua a Bologna fu molto meno gestibile…

“Io ero quasi morto. Il cuore si è fermato e ho perso i sensi, ma sono stato fortunato. E lo è stato anche Ndicka”.

Si riferisce ai soccorsi?

“Nel mio caso furono decisivi, il defibrillatore può salvarti la vita. Nel caso di Ndicka non è stato necessario ma è stato fondamentale fare subito un elettrocardiogramma allo stadio”.

Secondo lei Ndicka tornerà a giocare?

“Non lo so, non sono un medico e non ho parlato con gli specialisti che lo seguono. Posso parlare per esperienza. Per il fatto di essere rimasto cosciente credo possa riprendere l’attività. O quantomeno diciamo che sono ottimista. Certo, la paura è stata tanta”.

Fonte: Il Messaggero

