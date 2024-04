La gomitata al cuore di Lucca, la compressione polmonare e le fibrillazioni: ecco cos’è successo a Ndicka

AS ROMA NEWS – Il grande spavento è passato, ma la paura è stata davvero tanta. Sia sugli spalti, che in campo. Udinese-Roma, gara interrotta sull’1 a 1, è stata funestata dal malore improvviso di Ndicka, 24 anni, difensore ivoriano che fino a quel momento non aveva dato nessun segno di malessere.

Poi, al minuto 72, il giocatore ha cominciato a toccarsi il petto, quindi si è accasciato a terra. I primi ad andargli incontro e ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati Svilar e Lucca. Ma anche De Rossi, che dalla panchina ha cominciato a sbracciarsi richiedendo l’intervento in campo dei medici.

A quel punto i dottori sono entrati in campo con tanto di defibrillatore. Ndicka era cosciente e reattivo, ed è stato caricato sulla barella. Uscendo dal terreno di gioco, ha voluto rassicurare tutti alzando il pollice, ma l’elettrocardiogramma effettuato negli spogliatoi del Bluenergy non hanno tranquillizzato i medici. Da qui la scelta di portarlo subito in ospedale a sirene spiegate.

I giocatori, sconvolti, hanno preferito non proseguire la partita e hanno raggiunto il compagno di squadra in ospedale. Ndicka, cosciente e collaborativo, li ha rassicurati. Gli esami svolti, tac compresa, hanno scongiurato il rischio di un infarto. Il malore accusato dall’ivoriano è stato originato da un colpo preso all’altezza del cuore da una gomitata di Lucca.

Un colpo violento e involontario, arrivato al 38esimo minuto del primo tempo, che ha lasciato scorie e ha provocato nei minuti successivi una compressione polmonare che ha portato a delle fibrillazioni che, inizialmente, avevano fatto pensare a un infarto. Ndicka ha passato la nottata in osservazione, ma già oggi potrebbe lasciare la clinica per fare ritorno a Roma. Il peggio è passato.

