LIVE – Ndicka, la paura è passata: i medici escludono l’infarto. De Rossi e la Roma: “Sta bene”. Il giocatore resta in osservazione, la squadra fa ritorno nella Capitale (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Minuti di grandissima paura per Evan Ndicka, che nel corso del 70esimo minuto di Udinese-Roma si è accasciato a terra dopo aver avvertito un dolore al petto.

In campo sono stati minuti di apprensione: sul terreno di gioco sono immediatamente entrati i medici con il defibrillatore temendo si trattasse di un problema cardiaco.

Ndicka, uscendo in barella, ha alzato il pollice rassicurando tutti i presenti, ma la squadra giallorossa era comunque in stato di agitazione per le condizioni dell’ivoriano. De Rossi ha chiesto a Pairetto due minuti di sospensione del match per andare negli spogliatoi e capire le condizioni del suo calciatore.

Una volta tornato in campo, l’allenatore ha parlato a lungo con Cioffi e Pairetto: la squadra giallorossa, sotto shock, ha chiesto che la partita fosse sospesa. E così è stato: l’arbitro ha fischiato per tre volte, tra gli applausi del pubblico. La partita si dovrà concludere in un’altra data. Ora però l’attenzione è tutta rivolta su Ndicka e sulle sue condizioni di salute.

AGGIORNAMENTO ORE 22:00 – Arrivano notizie confortanti sulle condizioni di salute di Ndicka: dopo gli accertamenti effettuati, i medici hanno escluso l’ipotesi di un infarto. Il difensore avrebbe avuto delle fibrillazioni dovute alla compressione dei polmoni.

Il club giallorosso rassicura: “Evan si sente meglio ed è di buon umore“, scrive a Roma su Instagram con la foto di Ndicka che mostra i muscoli dal letto di ospedale. De Rossi e Pellegrini avrebbero spiegato alla squadra che il peggio sembra passato: “Sta bene”, le parole del mister ai cronisti presenti all’ospedale. Il giocatore rimarrà in osservazione, la squadra invece farà ritorno a Roma in queste ore.

AGGIORNAMENTO ORE 21:20 – Evan Ndicka sta effettuando la tac. In questi minuti ha parlato anche con Daniele De Rossi, Lorenzo Pellegrini e Lina Souloukou, rassicurandoli sulle sue condizioni.

AGGIORNAMENTO ORE 20:55 – Tutta la squadra giallorossa è arrivata all’Ospedale dove è ricoverato Ndicka per accertamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 – Oltre agli accertamenti al cuore, il giocatore sta effettuando anche dei controlli per dei colpi subiti durante il match. Lo riferisce Sky Sport.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 – Tutta la squadra giallorossa sta raggiungendo l’ospedale Santa Maria della Misericordia dove è ricoverato Ndicka.

AGGIORNAMENTO ORE 20:15 – Secondo Sky Sport Evan Ndicka ha effettuato un elettrocardiogramma negli spogliatoi del Bluenergy Stadium che ha dato esiti preoccupanti. Per questo motivo De Rossi e i giocatori non se la sono sentiti di proseguire la partita.

AGGIORNAMENTO ORE 20:05 – Stando a quanto riferisce Sky Sport, Ndicka sarebbe arrivato in ospedale in codice giallo dopo aver effettuato . Questo rassicurerebbe sulle condizioni del calciatore.

A seguito di un malore accusato in campo da Evan Ndicka, #UdineseRoma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Forza Evan, siamo tutti con te! 💪#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024

AGGIORNAMENTO ORE 19:55 – La Roma fa sapere che Evan Ndicka è cosciente ed è stato portato in ospedale per aggiornamenti.

