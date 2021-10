Il Sassuolo preme per Villar, Diawara verso la Bundesliga: ecco il cash per Zakaria

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Il Sassuolo non molla Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo, pallino di Fonseca, non sembra aver convinto Mourinho, amante di un altro genere di mediani.

E così a gennaio il calciatore, che in estate aveva rifiutato l’ipotesi di una cessione, potrebbe prendere in considerazione l’idea di andare altrove: è un passo indispensabile per la sua carriera. Mou infatti gli sta preferendo perfino Darboe, e a gennaio con l’arrivo di un rinforzo la strada sarà ancora più sbarrata per Villar.

Il Sassuolo lo aveva già cercato in estate, e alla riapertura del mercato invernale è pronto a rifarsi sotto, scrive l’edizione odierna de Il Romanista. La formula dovrebbe essere quella di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto.

Anche Diawara ha diverse offerte sul piatto, specialmente dal campionato tedesco, ma il guineano sembra meno convinto di lasciare Trigoria. Dai soldi ricavati dalle possibili cessioni la Roma spera di ottenere il cash che servirà per convincere il Borussia M’Gladbach a cedere Zakaria a gennaio.