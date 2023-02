Il tradimento di Zaniolo: dall’amore all’odio, la sua storia con la Roma finisce nel modo peggiore

EDITORIALE – E’ finita. Viene da dire finalmente. Nicolò Zaniolo lascia la Roma ed ottiene quello che voleva: andarsene a ogni costo da un club che lo ha aiutato nei momenti più difficili della sua carriera, da una squadra pronta a sopportarne dei comportamenti non sempre irreprensibili, e da una piazza che lo aveva eletto a beniamino in modo colpevolmente frettoloso.

Il popolo romanista, rimasto orfano del mito di Francesco Totti, aveva improvvisamente ritrovato in quest’altro ragazzino biondo un giocatore capace di diventare un’icona del club. La sua sfrontatezza, i suoi eccessi, le sue qualità di calciatore, indiscutibili almeno fino al doppio infortunio alle ginocchia che ha minato pesantemente la sua carriera, erano riusciti a fare presa nel popolo giallorosso. Che di lui apprezzava soprattutto il suo spirito anti-laziale, qualità primaria per fare breccia nel cuore delle tifoso romanista. L’attaccamento dimostrato per la maglia, sugellato con un bacio allo stemma, avevano fatto il resto.

Giocatore potente, irresistibile in progressione, dotato di un gran sinistro (ma di un destro rivedibile), quello che che ancora non si è ben capito di Zaniolo è quanto sia anche un giocatore tecnico: alcune giocate pregevoli avevano fatto pensare a lui come al nuovo talento del nostro calcio. Ma lo Zaniolo che doveva essere non è mai stato, complice anche un terribile doppio infortunio che ne sta minando la carriera.

La smania di dover dimostrare di essere un giocatore fuori dal comune lo ha portato ad assomigliare più a un rugbista che lotta per arrivare a meta: testa bassa e corsa furibonda verso la porta avversaria facendo a sportellate contro tutto e tutti, dimenticando troppo spesso che il calcio è prima di tutto un gioco di squadra.

Calciatore di difficile collocazione tattica (per qualcuno attaccante, per altri mezzala, per altri ancora esterno offensivo), Nicolò ha palesato grosse difficoltà tecniche oltre che mentali: un solo gol in stagione per lui, nonostante Mourinho lo abbia schierato quasi sempre titolare, e l’enorme difficoltà nel dover dimostrare a tutti di valere i 4 milioni e mezzo di stipendio che chiedeva alla Roma per rinnovare, e che il club non ha mai pensato davvero di volergli dare.

Da qui lo strappo. Ma lo scollamento tra giocatore e club (che ha tra le sue colpe quello di aver rinnovato a cifre iperboliche contratti a calciatori che forse certi stipendi non li meritano) è stata lento e inesorabile, quanto incomprensibile nei modi tenuti da Zaniolo in queste ultime settimane. La smania di lasciare la Roma a tutti i costi non aveva un solo motivo valido, nemmeno quello di un club alle spalle pronto a soddisfare le sue richieste.

Un harakiri inspiegabile di un ragazzo profondamente immaturo, e per di più mal consigliato da chi gli stava intorno. Zaniolo arrivava così al gesto estremo, quello di rifiutarsi di giocare. Un comportamento intollerabile per un professionista. Infilatosi in una situazione diventata subito più grande di lui, il giocatore si è trovato costretto prima rincorrere il Bournemouth precedentemente snobbato perchè tra le ultime squadre della Premier e poi a ripiegare sul Galatasaray, primo sì, ma nel campionato turco. Una scelta quasi obbligata visto che i Friedkin di lui non volevano più vedere neanche l’ombra.

Quella di Istanbul appare per Zaniolo più come una tappa di passaggio, nella speranza di riuscire a convincere Milan, Napoli o qualche top club della Premier di valere i 35 milioni della clausola rescissoria stabilita con i turchi e che al momento nessuno si sogna di sborsare. La Super Lig non è di certo la Premier, e nemmeno la Serie A: da quelle parti Zaniolo avrà sicuramente più chance di brillare.

Difficile fargli i tradizionali in bocca al lupo dopo il modo in cui ha tradito chi lo aveva amato. “La Roma mi ha cambiato la vita, in tutti i sensi”, aveva detto Zaniolo in un’intervista di qualche tempo fa. “Mi ha preso da ragazzino e mi sta facendo diventare uomo, mi ha dato l’opportunità di giocare, mi ha regalato tutta questa popolarità. Come posso non amarla”. Già. Come hai potuto?

Giallorossi.net – Andrea Fiorini