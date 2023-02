UFFICIALE: Zaniolo è un nuovo giocatore del Galatasaray. Cifre e modalità del trasferimento

AS ROMA NEWS – E’ arrivato anche il comunicato ufficiale: Nicolò Zaniolo è un nuovo giocatore del Galatasaray.

Lo comunica la Roma con una nota piuttosto scarna apparsa sul sito del club.

Stando a quanto rivela Sky Sport, il giocatore passa al club turco per 16.5 milioni di euro per il cartellino più 2 milioni per la futura rivendita sopra i 20 milioni; il club giallorosso inoltre incasserà il 20% sulla differenza della futura rivendita sopra i 16.5 milioni.

Oltre ai 16.5 milioni di euro, sono previsti anche 13 milioni di bonus legati alle performance sportive di squadra e personale. Il 50% (6,5 milioni dunque) di questi bonus sono agevoli da raggiungere, l’altra metà invece lo è di meno.

Inoltre, visti gli ottimi rapporto che si sono creati tra Roma e Galatasaray nell’ambito del trasferimento di Zaniolo, la Roma ha priorità assoluta su due giovani talenti del club turco Demir e Akman.