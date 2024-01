Il vice Spinazzola? La Roma ce l’ha in casa: De Rossi prepara l’esordio di Oliveras

AS ROMA NEWS – La soluzione ai problemi potrebbe averla in casa. Daniele De Rossi è pronto ad attingere al florido serbatoio della Primavera per sopperire alla mancanza di un vice Spinazzola per la fascia sinistra.

Il terzino ha riportato una piccola lesione muscolare nel corso del match vinto contro il Verona e resterà ai box per una decina di giorni. Pinto spera di riuscire a trovare una soluzione last minute sul mercato, ma nel frattempo mister De Rossi deve fare di necessità virtù.

E così il tecnico, nell’attesa di riavere Ndicka (incerto il suo rientro dalla Coppa d’Africa), potrebbe presto far esordire Jan Oliveras, 19 anni, terzino mancino spagnolo proveniente dalla cantera del Barcellona.

De Rossi avrebbe voluto portarlo in Arabia Saudita per farlo giocare già domani, ma per un problema di visto il baby giallorosso non potrà partire con i compagni. Ma il giovane terzino ha fatto colpo sul nuovo allenatore e presto potrebbe arrivare il suo momento.

Fonte: Il Romanista

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!