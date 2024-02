In cinquecento per l’ultimo saluto a Mandolesi

NOTIZIE AS ROMA – Commozione e affetto ieri matti­na nella Capitale per l’ultimo salu­to a un’icona del giornalismo radio­fonico e televisivo romano come Alberto Mandolesi.

Oltre cinquecento i presenti alla Basilica del Sa­cro Cuore Immacolato di Maria in Piazza Euclide, tra tifosi, sportivi e personaggi dello spettacolo. Fumo­geni giallorossi e qualche striscione dei gruppi storici della Tevere, poi i cori all’uscita del feretro.

Per l’addio alla voce storica delle parti­te della Roma, scomparso domeni­ca all’età di 76 anni, presenti alcuni ex giallorossi come Sebino Nela e Angelo Di Livio, oltre ad ex giocato­ri della Lazio. Mentre in rappresen­tanza del club la delegazione dell’ufficio stampa composta da Lu­ca Pietrafesa e Gianni Castaldi.

Tra i volti noti anche il cantante Renato Zero che ha voluto omaggiare Man­dolesi. Al termine della funzione i tifosi della Sud hanno intonato cori del Cucs per salutare Alberto.

Fonte: Il Tempo