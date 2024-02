Scatta l’ora di Baldanzi: De Rossi ha deciso, giocherà con Dybala

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una Roma fantasia. Così la definisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) in un articolo che preannuncia una novità tattica che mister Daniele De Rossi ha deciso di apportare alla squadra e che vedremo in campo già a Rotterdam domani sera.

L’allenatore infatti ha deciso di puntare forte su Tommaso Baldanzi, giovane attaccante su cui i Friedkin hanno deciso di investire per la Roma del futuro e che De Rossi dovrà valorizzare al meglio con il suo gioco offensivo. Il tecnico di Ostia, dopo il ko contro l’Inter, aveva anticipato l’intenzione di un cambio tattico e la necessità di far coesistere l’ex Empoli con Paulo Dybala.

E così i due già domani sera contro il Feyenoord giocheranno in coppia alle spalle di Romelu Lukaku, attaccante che non sembra destinato ancora a riposare. Vedere in campo Baldanzi e Dybala, due giocatori che danno del tu al pallone, sarà un po’ come riannodare il filo della nostalgia che riporta le lancette indietro ai tempi di Totti e Cassano, già visti sulla trequarti uno accanto all’altro.

A lasciare spazio a Baldanzi sarà, un po’ a sorpresa, Stephan El Shaarawy, uno dei calciatori più brillanti in questo scorcio di stagione, rivitalizzato dalla cura De Rossi: il Faraone avrà spazio a gara in corso e sarà pronto a fare la differenza subentrando dalla panchina. Per lui non è una novità.

Fonte: Gazzetta dello Sport