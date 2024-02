La Repubblica: “Giocatori e dipendenti a scadenza: la Roma prepara una tela bianca per il futuro acquirente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I tanti giocatori che potrebbero lasciare Trigoria a fine stagione, l’assenza di un ds e un allenatore precario il cui contratto scadrà a giugno non sono un problema per la Roma e per i Friedkin, semmai una risorsa.

E’ la tesi sostenuta dall’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric), che questa mattina continua a parlare della possibilità, concreta e reale, che il club passi di mano e finisca sotto il controllo degli arabi. “Il risparmio è il primo guadagno“, scrive il quotidiano.

La Roma spende ogni altro oltre 110 milioni di euro per gli ingaggi dei calciatori. A giugno ci sarà un rispar­mio secco di oltre 60 milioni, tra contratti in scadenza e prestiti. Con dieci calciatori che saluteranno la Roma. Llorente, Huijsen, Angelino, Kristensen, Renato Sanches, Lukaku e Azmoun, tutti in prestito, tor­neranno ai rispettivi club di appartenenza. Mentre Rui Patricio, Spinazzola e Boer andranno a scaden­za di contratto. Risparmi netti sen­za dover fare nulla.

E se nell’area tecnica è pronta la rivoluzione, anche in quella dirigenziale c’è aria di smobilitazione: oltre alla figura, ancora vacante, del direttore sportivo, tra Trigoria e Vial Tolstoj ci sono oltre 100 dipendenti in scadenza di contratto. Una situazione che non sembra essere più un grande problema per la Roma, ma un vantag­gio.

Il problema trasformato in solu­zione. Come? Lasciando tutto co­sì. Preparando una tela bianca da poter lasciare in eredità al futuro ac­quirente del club. Perché la pista di un investitore arabo pronto a rileva­re le quote dei Friedkin rimane vi­va.

Fonte: La Repubblica

