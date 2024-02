ULTIME DA TRIGORIA – Smalling in gruppo, ok per il Feyenoord. De Rossi domani in conferenza stampa con Svilar

AS ROMA NEWS – Dopo la sconfitta interna contro l’Inter di sabato, oggi la Roma è tornata in campo a Trigoria per continuare a preparare la sfida di Europa League contro il Feyenoord.

Buone notizie sul fronte Smalling: l’altro ieri l’inglese aveva abbandonato anzitempo la seduta facendo temere una possibile ricaduta, oggi invece il centrale è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e contro gli olandesi sarà a disposizione di De Rossi.

Ok anche Spinazzola e Renato Sanches, che potrebbero giocare al De Kuip: Angelino dovrebbe tornare in panchina, un turno di stop previsto anche per Cristante, ma al suo posto giocherà Bove, con il centrocampista del PSG che avrà spazio a gara in corso.

Reso noto intanto il programma di domani, giorno della partenza per l’Olanda: la squadra scenderà in campo a Trigoria alle 11:15 per la seduta di rifinitura, poi nel primo pomeriggio si metterà in viaggio per Rotterdam. La conferenza stampa di De Rossi si terrà alle 18:40, insieme a lui Mile Svilar che dunque si appresta a tornare tra i pali.

