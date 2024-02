Roma-Inter, la Procura apre indagine sulla telefonata di Inzaghi e il gesto di Acerbi

AS ROMA NOTIZIE – La Procura federale ha deciso di aprire un fascicolo sulla famosa telefonata alla squadra di Simone Inzaghi, squalificato, nell’intervallo di Roma-Inter. In un primo momento, vista pure la precisazione a caldo del vice tecnico Farris, il procuratore Giuseppe Chinè aveva pensato di non procedere.

Le tante notizie a mezzo stampa (che la giustizia sportiva tiene ben presenti come punto di partenza per avviare un’indagine) lo hanno però spinto ad approfondire. Alla luce di quanto accaduto sabato scorso all’Olimpico – con dichiarazioni di Bastoni a Dazn sulla telefonata e smentita di Farris che sottolineava come fosse stato lo staff tecnico a fare da tramite tra Inzaghi e i giocatori – si tratta di poco più di un atto dovuto.

Difficilmente infatti si otterrà la prova della chiamata proibita. Chinè comunque oggi ascolterà le persone coinvolte, da Bastoni a Inzaghi, a caccia di eventuali conferme e nuovi elementi probatori. Confermata anche l’apertura dell’indagine sul dito medio di Acerbi ai tifosi giallorossi in tribuna Montemario. Anche il difensore nerazzurro (a cui erano stati rivolti cori come “devi morire”) dovrebbe essere ascoltato in giornata.

Fonte: Gazzetta.it