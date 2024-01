In Friedkin we trust?

EDITORIALE – Grazie di tutto Josè. E ora forza Daniele. Questo è quello che un tifoso della Roma che vuole il bene di questa squadra deve dire adesso. Da parte nostra il sostegno va sempre e solo a chi siede su quella panchina: lo abbiamo fatto fino ad oggi con Mourinho, lo faremo d’ora in avanti con De Rossi.

Fatta questa doverosa premessa, la scelta clamorosa, perchè di questo si tratta, di esonerare Josè Mourinho in un momento così delicato, a campionato in corso e con una stagione ancora tutta da giocare è un azzardo (per usare un eufemismo) che nemmeno dai Friedkin, non nuovi ai colpi di scena, ci saremmo aspettati.

L’allontanamento del tecnico portoghese per puntare su un allenatore senza esperienza, che ha alle spalle una sola avventura alla Spal finita con un esonero dopo appena quattro mesi, è una mossa che lascia più di qualche perplessità. La sensazione (o forse dovrei dire il timore) è quella di una scelta di comodo, che possa tenere calma la piazza puntando su una figura fortemente iconica a Roma, che funga in qualche modo da parafulmine ai problemi della società, esattamente come lo è stato Josè Mourinho.

Gli interrogativi si fanno sempre più pressanti: quali sono i programmi dei Friedkin? Le ambizioni sono le stesse di prima, o qualcosa nel progetto è cambiato? Perchè dopo quattro anni, il gigante è ancora più addormentato che mai. Se la scelta di affidare la guida tecnica a Josè Mourinho sembrava andare in una direzione ben precisa, da qualche mese a questa parte c’è un’aria di smobilitazione che getta nello sconforto chi sognava una Roma in grande.

Domande che restano sospese, e alle quali nessuno sta dando una risposta: non lo fa la presidenza, abituata a non parlare, non lo può fare un general manager dimissionario, che quando ha capito l’aria che tirava ha preferito salutare, non lo fa nemmeno la Ceo Lina Souloukou, per ora più dentro alla questione stadio che ai progetti sportivi del club. La speranza è che il nuovo direttore sportivo, a cui spetta un compito ai limiti dell’impossibile, possa chiarire una volta per tutte dove sta andando questa Roma.

Per ora ci aggrappiamo alla speranza che questa mossa ardita (che continuo a ritenere assolutamente incomprensibile, specie in un momento come questo) possa dimostrarsi vincente e permettere alla Roma di raggiungere gli obiettivi stagionali, vitali per il futuro prossimo del club. In bocca al lupo a mister Daniele De Rossi. Avrà bisogno di tutta la fortuna di questo mondo.

P.S.: Aver avuto l’opportunità di conoscere lavorativamente un mostro sacro come Josè Mourinho è stato un onore che non tutti possono vantare. A prescindere dai risultati e dal valore come allenatore, lo spessore dell’uomo non si discute e avrebbe meritato più rispetto. Buona vita mister. E grazie di tutto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini