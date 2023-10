Infortuni e rendimento scadente: il mercato di Pinto non decolla

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le scelte operate in estate da Tiago Pinto non sembrano per il momento incidere positivamente sulla stagione romanista, ad eccezione del colpo Lukaku che però è stato frutto di coincidenze straordinarie.

Tutte le altre operazioni condotte dal gm portoghese lasciano forti dubbi, a cominciare dall’acquisto (in prestito) di Renato Sanches. Nessuno discute la qualità del calciatore, il problema del portoghese sono le sue condizioni fisiche. Praticamente sempre ai box dall’inizio della stagione, per il centrocampista appena 98 minuti in campo.

Non ha incantato nemmeno Evan Ndicka, difensore ivoriano acquistato a parametro zero per sostituire Ibanez: il centrale ha delle potenzialità, ma ancora tutte da maturare. Difensivamente ha lasciato qualche perplessità, è apparso ancora un gicatore in fase di apprendistato.

Deludente Houssem Aouar, partito bene in precampionato e poi scivolato pian piano fuori dalla formazione titolare: Mourinho ultimamente gli sta preferendo il giovane Bove nonostante le assenze di Pellegrini e Sanches. L’algerino viaggia ancora a ritmi troppo bassi e deve ancora adattarsi a un calcio diverso da quello francese. Altalenanti invece le prestazioni di Leandro Paredes in mezzo al campo: dall’argentino ci si aspetta di più.

Male Rasmus Kristensen, che per ora non sembra essere superiore a Karsdorp o Celik: nella rosa della Roma pesa l‘incapacità di aver individuato nel corso di questi anni due terzini all’altezza delle ambizioni del club. Chiusura su Sardar Azmoun: l’iraniano ha giocato col contagocce, oscurato dalla presenza in rosa di tre attaccanti. Troppi?

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica