Roma sparita

AS ROMA NEWS – Dopo il ko di San Siro, oggi la Roma torna ad allenarsi a Trigoria per lasciarsi alle spalle la sconfitta di domenica scorsa e cominciare a preparare la prossima gara di campionato contro il Lecce.

Gli occhi di tutti saranno puntati come al solito sull’infermeria, dove stazionano ormai da tempo diversi calciatori chiave della rosa. Il tema infortunati sta diventando centrale nella Roma, tra giocatori usurati e altri acquistati sul mercato con troppa superficialità, dando poca attenzione allo storia clinica del singolo calciatore.

E’ il caso di Renato Sanches, il cui rientro in campo è avvolto dal mistero: il portoghese si era fermato nel corso della partita di Europa League contro lo Sheriff, dopo che Mourinho lo aveva schierato titolare sul campo dei moldavi. Un match giocato oltre un mese fa (il 21 settembre), con il centrocampista fuori dal campo dopo una manciata di minuti per un problema muscolare.

Gli esami avevano scongiurato lesioni, l’infortunio sembrava essere una cosa di poco conto, eppure a distanza di 40 giorni di Renato Sanches non c’è ancora traccia. Non si sa se il problema sia di natura più fisica o psicologica, se la paura di potersi fare di nuovo male giochi un ruolo di primo piano nella difficoltà a tornare in gruppo, fatto sta che Mou non può ancora contarci.

Discorso simile per Chris Smalling, la cui stagione di fatto non è mai cominciata. Il giocatore è tormentato da un problema tendineo, e non riesce a giocare sul dolore che avverte non appena aumenta i carichi di lavoro. Lo staff medico ha provato a lasciarlo a riposo per diverse settimane per provare a risolvere il problema, ma la terapia non si è rivelata efficace. La situazione dell’inglese è assai complicata: il suo rientro resta incerto.

Tormentato dai continui infortuni muscolare è invece capitan Pellegrini: contro il Lecce non ci sarà di sicuro, la speranza è di riuscire a recuperare per il derby contro la Lazio di metà novembre e poi sfruttare la pausa per ritrovare una buona condizione fisica e lasciarsi definitivamente alle spalle i continui guai che ne stanno limitando pesantemente la carriera.

Hanno qualche speranza in più di farcela per domenica prossima Leonardo Spinazzola e Paulo Dybala, e sarebbe già qualcosa. Il terzino non preoccupa, per lui solo un affaticamento muscolare, e dovrebbe rientrare in gruppo forse già da oggi. La Joya sarebbe dovuta tornare in panchina contro l’Inter, ma a Trigoria si è scelta la strada della prudenza: l’attaccante argentino rientrerà gradualmente ad allenarsi con i compagni in settimana per essere convocato contro i salentini.

Cinque infortunati più o meno cronici, cinque pezzi pregiati della rosa che sarebbero titolari nella Roma e su cui Mourinho può contare, nella migliore delle ipotesi, solo a singhiozzo. E ai quali vanno aggiunti i lungodegenti Kumbulla e Abraham. Un limite che sta rendendo la stagione della Roma decisamente più complicata del previsto.

