Infortuni e squalifiche: la giovane Roma scalda i motori

AS ROMA NEWS – A Napoli per provare a continuare la cavalcata Champions. La Roma però perde alcune pedine fondamentali che si sommano alle assenze degli ultimi giorni. E così De Rossi sarà costretto a cambiare.

Domani pomeriggio, fischio d’inizio ore 18, andrà in campo una squadra molto diversa da quella titolare. Il tecnico di Ostia dovrà fare a meno di Smalling e Llorente, di Paredes, e di Romelu Lukaku. E avrà Ndicka a mezzo servizio. Per questo motivo l’undici romanista sarà rinnovato e in campo ci saranno diversi giovani.

A partire da Dean Huijsen, che dopo l’errore grave di Udine, fortunatamente rimediato dai gol di Big Rom e quindi di Cristante nel match di recupero, avrà una nuova chance al centro della difesa. Dopo le ultime prestazioni non esattamente convincenti, il difensore olandese dovrà dimostrare di essere un calciatore affidabile nonostante la giovane età.

A centrocampo invece sarà Edoardo Bove a sostituire Paredes, con Cristante che tornerà ad agire in cabina di regia. A differenza di Huijsen, l’ex Primavera ha dimostrato di poter essere una valida alternativa in mezzo al campo: nella gara di ritorno contro il Milan, Bove ha dato tutto, giocando una partita di livello.

In attacco occhio poi a Zalewski e Baldanzi: uno dei due potrebbe anche far rifiatare El Shaarawy, mentre al centro dell’attacco toccherà ad Azmoun giocare titolare al posto dell’infortunato Lukaku: l’iraniano sembra essere più pronto di Abraham, destinato a cominciare dalla panchina.

