Infortuni e squalifiche: Roma in emergenza totale col Bologna

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Senza fascia sinistra e senza attacco: la Roma affronterà il Bologna domenica prossima in una situazione complicatissima tra squalifiche e infortunati.

Josè Mourinho rischia di dover rinunciare sia a Spinazzola che a Dybala, ieri messi kappaò dai soliti fastidi muscolari. Quasi certa invece l’assenza di Azmoun, che sarebbe stato il naturale sostituto della Joya in attacco: l’iraniano infatti è quello che preoccupa di più. Si teme una lesione al polpaccio che rischia di chiudere qua il suo 2023.

Se a queste assenze aggiungiamo poi le squalifiche di Zalewski e Lukaku, si capisce come l’emergenza in casa Roma per la sfida del Dall’Ara sia totale.

Difficile capire chi giocherà a sinistra, dato che El Shaarawy dovrebbe tornare ad occupare il ruolo di attaccante al fianco di Belotti viste le assenze congiunte di Dybala, Lukaku e Azmoun. Possibile l’inserimento di Celik a sinistra con Karsdorp o Kristensen a destra. L’undici sarà dunque rimaneggiatissimo e pieno di seconde linee.

Giallorossi.net – G. Pinoli