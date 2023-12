Roma, un pari a metà

AS ROMA NEWS – Prima il boato dell’Olimpico per l’uno a uno finale. Subito dopo una pioggia di fischi a sommergere Rapuano, l’arbitro che con alcune scelte discutibili ha indirizzato una partita, quella tra Roma e Fiorentina, dai due volti.

Perchè fino a quando la Roma ha giocato undici contro undici e c’è stato Paulo Dybala in campo, la sfida è stata a forti tinte giallorosse. Il gol di Lukaku, arrivato dopo una manciata di minuti dal fischio d’inizio, sembrava spianare la strada della squadra di Mourinho.

Un Dybala particolarmente ispirato stava facendo il bello e il cattivo tempo in campo, prima servendo un assist da applausi per il vantaggio romanista, e poi dispensando giocate sopraffine che stavano mettendo in grave affanno la retroguardia viola. Poi però arriva il primo momento chiave del match: dopo un contrasto con Arthur, la Joya si ferma per un problema al flessore ed esce dal campo.

La luce per la Roma sembra improvvisamente spegnersi, perchè Azmoun ha altre caratteristiche e non riesce a integrarsi altrettanto bene con Lukaku. La manovra della Roma ne risente, con i giallorossi che cominciano a perdere campo e pericolosità. Nella ripresa poi anche l’iraniano è costretto ad alzare bandiera bianca, ma è l’espulsione di Zalewski (secondo giallo troppo severo, con Ikoné il metro è stato diverso) a cambiare definitivamente l’inerzia del match.

La Fiorentina trova immediatamente il gol del pari con Martinez Quarta, e per la Roma cominciano i problemi. La squadra si chiude a riccio a protezione dell’uno a uno, affidandosi alle ripartenze di El Shaarawy, subentrato ad Azmoun, e Lukaku. La viola, forte della superiorità numerica, ci crede e spinge, e crea due palle gol importanti prima con Nico Gonzalez e poi con Martinez Quarta, ma Rui Patricio è in serata e tiene a galla i giallorossi.

Nel finale però Rapuano espelle anche Lukaku per un intervento irruento piuttosto ingenuo, e la Roma chiude in nove. La Sud capisce che è il momento di alzare i decibel e spinge la squadra a gettare il cuore oltre l’ostacolo. La retroguardia giallorossa regge l’urto e non permette alla Fiorentina di sfruttare i due uomini in più per operare il sorpasso. L’uno a uno finale è un sollievo.

Il pari, vista la situazione, non è un risultato disprezzabile per una partita in cui gli episodi hanno inciso pesantemente. Il problema è un altro: la Roma perde in un colpo solo Dybala, Lukaku e Azmoun, praticamente tutto l’attacco, in vista di una serie di partite delicatissime. L’abbondanza rischia di trasformarsi in emergenza.

La classifica vede i giallorossi ancora al quarto posto, con Napoli e la stessa Fiorentina un punto sotto. Ma ora è il Bologna a fare compagnia ai capitolini. Quel Bologna che sarà il prossimo avversario della Roma in uno scontro Champions decisamente a sorpresa. Che Mourinho dovrà giocarsi con un attacco rimasto improvvisamente orfano dei suoi uomini migliori.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini