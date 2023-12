Rosso diretto a Lukaku: out col Bologna ma ci sarà col Napoli? Quante giornate rischia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il cartellino rosso per Romelu Lukaku è una vera e propria novità: il belga infatti, in 388 partite disputate nei campionati maggiori d’Europa, non aveva mai ricevuto una sanzione del genere.

Una iattura per la Roma, che ora aspetta con fiducia le decisioni del giudice sportivo. Certa l’assenza di Big Rom per la trasferta di Bologna, ma i tifosi giallorossi, Mourinho compreso, incrociano le dita per la partita casalinga contro il Napoli del 23 dicembre prossimo.

Da regolamento Lukaku dovrebbe ricevere infatti una sola giornata di squalifica: nel caso infatti di un duro intervento senza ulteriori condotte violente nei confronti dei giocatori avversari o di proteste plateali/attacchi a direttore di gara e squadra arbitrale, il rosso diretto da regolamento non porta a due giornate di squalifica, ma a una sola.

E’ successo con Boloca del Sassuolo la settimana scorsa (una sola giornata di squalifica per l’entrata killer su Paredes) ed è questo il caso di Lukaku, che dopo l’espulsione di Rapuano ha lasciato il campo sconsolato, senza accennare alla minima protesta. L’attaccante dunque, salvo clamorosi colpi di scena, sarà fermato per un solo turno e sarà di nuovo in campo per la sfida Champions contro il Napoli prima di Natale.

