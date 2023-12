Renato Sanches, lo sfogo all’intervallo di Roma-Fiorentina: “Qualcuno deve avermi fatto una maledizione…”

AS ROMA NOTIZIE – Renato Sanches, tornato a disposizione di Mourinho dopo continui stop per guai muscolari, non ha giocato nemmeno ieri, restando a guardare la partita per tutti e novanta i minuti giocati contro la Fiorentina.

Il centrocampista portoghese non sta vivendo di certo una stagione fortunata in giallorosso, e per ora rimane un oggetto misterioso per i tifosi, che hanno avuto l’occasione di vederlo in campo solo in rare e brevi occasioni.

Sanches, al momento di tornare in campo dopo l’intervallo di Roma-Fiorentina, è stato pizzicato dalle telecamere mentre parlava con l’attaccante viola Jonathan Ikonè. Il mediano si è sfogato con lui parlando delle sue condizioni fisiche: “Non lo so, probabilmente qualcuno ha messo una maledizione su di me“.

In vista di Roma-Sheriff di Europa League è probabile che il giocatore di proprietà del PSG torni a giocare titolare. La speranza è che i suoi problemi fisici siano ormai alle spalle e che possa mettere minuti preziosi nelle gambe in vista del proseguimento di stagione.

