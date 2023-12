“ON AIR!” – ROSSI: “La Roma non merita il quarto posto”, CORSI: “La gente si è accorta che Pellegrini dà poco o niente”, NARDO: “I fischi al cambio mi hanno fatto effetto”, CARINA: “La squadra gioca con la paura di farsi male”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma è una squadra che non ha dimostrato di meritare il quarto posto, e secondo me con le risorse che ha a disposizione per me può fare molto meglio che chiudersi a riccio al 24esimo del primo tempo contro la Fiorentina senza Nico Gonzalez. L’espulsione di Zalewski io gliela accollo tutta a Mourinho, perchè il primo tempo aveva dimostrato di essere in forte difficoltà ed era già ammonito, con Rapuano che non vedeva l’ora… Lukaku? Gli si è chiusa la vena, l’espulsione c’è tutta e non mi sento di dire che la Roma non vince per colpa dell’arbitro ieri. Italiano? Spero che non venga mai sulla panchina della Roma. Lui ha definito straordinaria la partita della Fiorentina, per me invece è stata una partita di me*da, perchè in 11 contro 9 non la viola non è stata capace di fare un tiro in porta. E lui è stato incapace di cambiare la partita…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Italiano è veramente fastidioso nelle dichiarazioni, e poi quando incontra la Roma diventa tarantolato…ma che gli abbiamo fatto? E poi Ranieri, un fallito della vita, calcisticamente parlando, uno che ha giocato in serie minori, è andato daun campione del mondo (Paredes, ndr) a dirgli “sei un miracolato“…ragazzi, ma stiamo scherzando?…Ma dall’alto di quale carriera dici una cosa del genere, mi meraviglia che non gli abbia menato…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Ho tolto dagli amici due persone che sui social scrivevano che Paredes e Pellegrini sono due pipponi: uno è campione del mondo, l’altro è nazionale azzurro… Magari giocano male, Pellegrini non sta rendendo per quello che è, ma definirli pipponi inguardabili… La Roma poteva stare a due punti dal Milan, ha sciupato un set ball. I fattori che hanno inciso ieri sono l’infortunio di Dybala, il calciatore più forte che abbiamo, e l’errore di Mourinho di non sostituire Zalewski. E poi c’è l’errore di Zalewski, che non doveva commettere quel fallo, e infine Rapuano, che poteva anche non tirare fuori quel secondo giallo…Con le dirette avversarie abbiamo sempre perso o pareggiato, calma e sangue freddo…Mourinho non è San Filippo Neri, fa anche lui i suoi errori come quello di ieri di non parlare a fine partita. A me l’arbitraggio di Rapuano non mi è sembrato scandaloso…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Il silenzio stampa di ieri non è solo di Mourinho, è stato scelto da tutta la Roma. Mou ieri non ha parlato per motivi politici, c’è un procedimento in corso e il club vuole evitare che l’allenatore prenda cinque giornate di squalifica…L’uno a uno di ieri? Il bicchiere alla fine secondo me è mezzo pieno, dopo tutta la fatica che hai fatto. Belotti? Sapete come lo caricherà sta settimana Mourinho…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Lukaku servito a campo aperto ti fa male, e io non lo avrei mai cambiato ieri. Avrei messo Bove sull’1 a 0, che è uno che ha gamba. Chi metterà Mourinho giovedì contro lo Sheriff? Lukaku sicuro, Belotti non lo so, perchè se poi si fa male chi gioca col Bologna? Hai Sanches, hai Aouar… In teoria se lo Slavia dovesse pareggiare, la qualificazione come primi sarebbe ancora aperta…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mi mangio le mani, perchè quel pallone di Zalewski per Dybala doveva avere maggior fortuna. Poi la Roma stacca la spina dopo l’infortunio dell’argentino. La Roma nella ripresa ha questo difetto di fabbrica di arretrare troppo, anche se ha due occasioni per andare sul 2 a 0. Non succede, e poi va come va. Il fallo di Zalewski sul secondo giallo? Per me era da ammonizione. Ieri poteva andare meglio, ma poteva andare molto peggio. Resta tutto in ballo, in 5 punti ci sono 7 squadre per un posto in Champions…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Purtroppo ti si fa male Dybala in un momento topico del campionato. Ieri quando l’argentino è uscito dal campo ho pensato che sarebbe dovuto essere Pellegrini a prendere per mano la squadra, e invece è stato un fantasma…Il momento della sua sostituzione è stato particolare allo stadio, mi ha fatto effetto: lo stadio è sempre stato vicino alla squadra, ma ieri al cambio ci sono stati dei fischi, e soprattutto non ci sono stati applausi, zero…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dopo l’uscita di Dybala è cambiato tutto. Lui è l’unico faro, visto che finalmente Pellegrini è uscito ieri tra i fischi, con la gente che ha capito che dà poco o niente. E ci metto anche Zalewski, entrano e non giocano, stanno sempre per terra. Brutta botta, non tanto per il pareggio ma per chi abbiamo perso. Con Dybala sono certo che l’avremmo vinta facile, la Fiorentina attaccava senza fare male… Io credo e spero che Dybala non abbia niente, magari ha solo paura di farsi male. Quando l’ho visto uscire non ci potevo credere, era un contrasto normale… Ieri dovevi vincere, ma se si fa male Dybala, si fa male Azmoun, ti danno due rossi, ma che si poteva inventare Mourinho. La cosa che mi preoccupa sono le prossime partite con questi giocatori così fragili…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Kristensen non è Cancelo, ma è un giocatore in fiducia che sta crescendo. Se Spinazzola starà bene, come spero, a Bologna potrà giocare. In coppa spazio a Zalewski, non escludo un cambio completo della mediana con Aouar davanti la difesa, con Bove e Sanches come mezze ali… Rui Patricio? Io resto convinto che la Roma non abbia un problema in porta, né col titolare, né con la riserva…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Romane danneggiate dagli arbitri? Siamo dei perdenti così. La Lazio e la Roma devono pensare ai propri errori, non agli arbitri. Nel caso della Roma possiamo discutere sul giallo di Zalewski, che però c’è. Su Lukaku cosa doveva fare l’arbitro? Non vedo cose clamorose, la Roma e la Lazio devono pensare a giocare bene a calcio. La Roma ieri ha giocato solo quando c’è stato Dybala in campo, questa è la verità… La partita? La Roma ha giocato bene per 25 minuti, ma dopo è calato il buio a prescindere dalle espulsioni. Senza Dybala non gioca più a calcio. Il recupero? Non c’è stato, sette minuti in cui non si è giocato a calcio…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma non è stata danneggiata ieri, anche se sull’espulsione di Zalewski si potrebbe aprire un dibattito, perchè con un po’ di buonsenso il secondo giallo non lo devi dare. Ma non la vittoria non è stata sottratta dall’arbitro…A me la Roma è piaciuta fino a che è stato in campo Dybala, lui determina nella squadra. Lukaku segna tanto, però per il gioco della Roma è l’argentino l’uomo decisivo. Giusto mettere Azmoun, che tatticamente è più simile a Dybala, che però è di un’altra dimensione…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io una settimana fa avevo detto che la Roma avrebbe finito una partita in nove, avevo questa sensazione e il solerte Rapuano è stato prontissimo a evidenziare questa situazione. Se vedi gli altri arbitri come applicano il regolamento, ti viene molto da pensare… Contesto il cambio di Azmoun, che è entrato male in partita… Belotti via a gennaio? Secondo me la Roma non può permetterselo, tenendo conto dei tanti impegni. E’ meglio che Belotti aspetti un altro po’…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Mai come questi due anni faccio fatica a decifrare gli arbitraggi della Roma. Vedo la gente avvelenata allo stadio, la Roma in silenzio stampa, e mi chiedo se sono troppo leggero nel giudizio dell’arbitro. Ma rivedendo gli episodi non mi sembra che ci siano cose gravi. Le espulsioni di Zalewski e Lukaku sono nette. Poi possiamo discutere sul metro di giudizio dell’arbitro, che ne ha avuto uno nel primo e uno completamente diverso nel secondo tempo. Ma l’arbitraggio non mi sembra che abbia indirizzato la partita… Le condizioni di Dybala? Non posso saperlo, ma mi sembra che si sia fermato prima. Ma questo è un problema, la Roma con lui in campo giocava al gatto col topo. Spinazzola? Forse si è fatto male scendendo dal pullman… Questa è una squadra che gioca col terrore di farsi male…”

Redazione Giallorossi.net