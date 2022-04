Infortunio Mkhitaryan, filtra pessimismo dalla Roma. Mou: “Le notizie non sono buone”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L‘infortunio di Mkhitaryan nel corso del secondo tempo di Leicester-Roma è la notizia peggiore della serata.

Il giocatore armeno si è buttato a terra a casa di un problema muscolare accusato al flessore della coscia destra, e quindi è stato sostituito da Veretout.

Il giocatore effettuerà nelle prossime ore gli esami strumentali per capire l’entità del problema, ma non c’è ottimismo in vista della gara del ritorno del 5 maggio.

“Conoscendo Mkhitaryan, se è uscito da una partita del genere le notizie non sono sicuramente buone“, ha detto Josè Mourinho a fine partita.

Giallorossi.net – F. Turacciolo