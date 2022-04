MOURINHO: “Ogni romanista avrebbe firmato per il pari, cinque mesi fa avremmo perso. All’Olimpico sarà una finale, sarà dura”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho parla al termine di Leicester-Roma, gara di andata delle semifinali di Conference League.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A DAZN

Partendo dall’azione del gol, Zalewski è un progetto vinto?

“È importante per noi e anche bello. È un ragazzo arrivato a 9-10 anni alla Roma e ora gioca in prima squadra”.

Gli italiani sono sempre spaventati di giocare contro le squadre di Premier, per un’ora la Roma ha tenuto i ritmi senza sofferenza.

“Dopo abbiamo perso troppe palle, non abbiamo fatto troppo bene nelle uscite in ripartenza. La squadra è stata sempre organizzata, quando l’energia era alta abbiamo giocato come volevamo. Quando abbiamo perso palla, il blocco era basso e la partita è stata difficile nel secondo tempo. Ma sono sicuro che prima della partita qualsiasi romanista avrebbe firmato e sorriso se qualcuno avesse detto che si deciderà all’Olimpico. Io non sorrido perché capisco che anche con 70mila allo stadio e tanti fuori è difficile”.

Sente i tifosi dietro…

“Sono incredibili. Ma dobbiamo pensare anche al Bologna, che gioca e vince. Sarà difficile per noi domenica. Al contrario del Leicester che gioca solo la Conference e in Premier non ha possibilità di qualificarsi in Europa, noi abbiamo questa possibilità per il 5° posto. Abbiamo 4 partite e dipende da noi. Domenica sarà difficile. Dobbiamo essere concentrati, dobbiamo dimenticare la semifinale per 3 giorni e mettere il focus sul Bologna”.

Al ritorno cosa si aspetta?

“(Ride, ndr) Adesso devo pensare, analizzare e dimenticare. Devo pensare al Bologna, finire 5° o 6° per noi è importante. Vogliamo avere la sicurezza di giocare l’Europa, non possiamo aspettare di vincere o no la Conference. Abbiamo il 5° posto nelle nostre mani, mi devo concentrare sul Bologna. Velocemente dico che il Leicester sfrutta la profondità, già dai tempi di Ranieri, e adesso fa più costruzione di gioco ma ha gente brava in profondità. Fuori casa spesso si abbassano e sfruttano la profondità, servirà giocare con più testa che emozione: l’emozione servirà dai tifosi, noi in campo giocheremo con la testa. Sarà la partita numero 14 di Conference, se vinciamo sarà finale. Adesso pensiamo al Bologna che è importante”.

4-5 mesi fa questa partita la Roma non l’avrebbe pareggiata ma persa, mi sembra ci sia una crescita della personalità.

“La ringrazio per la sua analisi, sono poco umile o almeno ho la fama di esserlo (ride, ndr) ma devo dire che sono d’accordo con lei. 5-6 mesi fa avremmo sicuramente perso questa partita. Abbiamo avuto il coraggio di giocare come abbiamo fatto inizialmente, pressando alto e saltando con l’ala sul loro difensore, poi quando non hai la palla è impossibile resistere. I nostri difensori hanno smesso di attaccare, abbiamo sofferto un gol che potevamo non soffrire. Avremmo potuto portare a casa lo 0-1, ma è un risultato accettabile. Ora c’è una finale da giocare non a Tirana, ma a Roma”.

JOSE’ MOURINHO A DAZN

Che valore ha il pareggio?

“Vediamo che succede al ritorno, però andare a Roma e giocare una finale a Roma giovedì prossimo è bello. Non a Tirana, a Roma. E’ una motivazione extra. E’ lì che si decide chi va in finale. Il risultato di oggi va dimenticato, ora non importa. E’ una partita dura per noi, ma anche per loro. E bellissima. Sono sicuro che la gente è molto motivata, ma io no: ho una partita molto importante domenica. Il Leicester non si gioca niente in Premier, noi invece abbiamo partite molto importanti in campionato per qualificarci in Europa League”.

Ha detto questo a Rodgers? Che sarà dura per loro?

“No, non abbiamo parlato di questo. Lui sa che sarà dura per loro e noi sappiamo che lo sarà per noi. Una semifinale di ritorno è dura per tutti”.

Che indicazioni si porta dalla partita di stasera per il ritorno? Si può rischiare di più in casa?

“Vediamo, vediamo”.

Mkhitaryan come sta?

“Non lo so, ma per uscire in una partita di questo livello le notizie sicuramente non sono buone”